Καιρός: Ψυχρότερος από το κανονικό ο Απρίλιος 2026 στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Τι δείχνουν οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ένας από τους ψυχρότερους Απριλίους των τελευταίων ετών ήταν ο φετινός, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Ο Απρίλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Απρίλιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Απριλίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα, ο Απρίλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010. Στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο ως ο 5ος θερμότερος, στη Θεσσαλία ως ο 8ος θερμότερος και στην Πελοπόννησο ως ο 6ος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα καταγράφηκε ως ο 7ος ψυχρότερος της περιόδου.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,4 °C, με 15 από τις 30 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 18 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -1,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.

