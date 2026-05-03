Καιρός: «Ψυχρό σκηνικό τέλος» - Η πρόβλεψη Καλιάνου για 30άρια από εβδομάδα

Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό και άστατο Σαββατοκύριακο που μας επέβαλλε ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει τάσεις μεταβολής. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι υποχωρούν σταδιακά από τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, τα διαστήματα ηλιοφάνειας αυξάνονται και το σκηνικό του καιρού αλλάζει, ανοίγοντας τον δρόμο για μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας που θα επαναφέρει πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Μέχρι και την Κυριακή (3/5), το σκηνικό παραμένει άστατο, με τοπικές βροχές και ενισχυμένους βόρειους ανέμους, ιδιαίτερα στο Αιγαίο όπου οι εντάσεις φτάνουν κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό τμήμα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Από τις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο, η εικόνα βελτιώνεται αισθητά. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας αυξάνονται, οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, επαναφέροντας πιο ήπιες, ανοιξιάτικες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση από τον Γιάννη Καλλιάνο, τελειώνει το ψυχρό σκηνικό και έρχεται αισθητητή άνοδος της θερμοκρασίας την προσεχή εβδομάδα

Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας -ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου- η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά, επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22-24°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει περίπου τους 18-21°C. Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 26-28°C και στα νησιά τους 22 με 24°C. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με θερμοκρασίες στους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα τέλη της εβδομάδας, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες μεταφοράς θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Παρά ταύτα, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη πλήρως «κλειδώσει» σε επίπεδο πρόγνωσης. Απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών και η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων, ώστε να γνωρίζουμε την ένταση και τη διάρκεια της θερμής εισβολής, εφόσον αυτή τελικώς λάβει χώρα.

Η ανάρτηση Καλλιάνου

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΨΥΧΡΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας -ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου- η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά. Μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή με τοπικές βροχοπτώσεις, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, και ίσως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 9 μποφόρ αντίστοιχα. Ωστόσο, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου σταδιακά θα αλλάξει ο καιρός. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα μεγαλώνουν, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22-24°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει περίπου τους 18-21°C. Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 26-28°C και στα νησιά τους 22 με 24°C. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με θερμοκρασίες στους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα. Παρόμοιες θα είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως και την επόμενη Πέμπτη, στοιχεία που φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω κάρτες. Όμως, από τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας και κυρίως από την Πέμπτη 7 Μαΐου προς την Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξάνονται οι πιθανότητες ακόμη και για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό έχει να κάνει με τη πιθανή μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες, μέσω της κεντρικής Μεσογείου ενδέχεται να κινηθούν προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα προς το επόμενο Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη πλήρως «κλειδώσει» σε επίπεδο πρόγνωσης. Απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών και η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων, ώστε να γνωρίζουμε την ένταση και τη διάρκεια της θερμής εισβολής, εφόσον αυτή τελικώς λάβει χώρα. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση της ατμόσφαιρας τείνει προς τις θερμότερες συνθήκες, στοιχείο που αξίζει να μελετήσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, για όλους.





Ο καιρός την Κυριακή (3/5)



Για την Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά έως το βράδυ, περιοριζόμενα κυρίως στο νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με τιμές που δεν θα ξεπεράσουν τους 18-19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί, με ριπές που κατά τόπους θα φτάνουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασίες από 10 έως 13 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές τις πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς.

