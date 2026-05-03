Τρόμος για ανήλικη: Την απήγαγε 51χρονος που συνάντησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών

Ένας άνδρας κατηγορείται για απαγωγή και αποπλάνηση ανηλίκου, καθώς φέρεται να μετέφερε μια έφηβη που γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών από το Κονέκτικατ

στο σπίτι του στην Βόρεια Καρολίνα.

Η κομητεία Brunswick County ανακοίνωσε την Τρίτη 28 Απριλίου ότι ο Justin Newman, 51 ετών, συνελήφθη αφού η 15χρονη — η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη — εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Ocean Isle Beach, στην βόρεια Καρολίνα.

Η αστυνομία στο Middletown στο Κονέκτικατ ανέφερε ότι η ανήλικη δηλώθηκε για πρώτη φορά ως αγνοούμενη στις 9 Απριλίου.

Ο 51χρονος δράστης, Justin Newman

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ερευνητές της Μονάδας Ειδικών Θυμάτων διαπίστωσαν ότι ο Newman είχε καλέσει όχημα μέσω υπηρεσίας μετακίνησης (ride-share), το οποίο μετέφερε την κοπέλα από το Middletown σε σιδηροδρομικό σταθμό, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό τη Βόρεια Καρολίνα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο Newman είχε γνωρίσει την ανήλικη τρεις μήνες νωρίτερα μέσω της εφαρμογής Skout, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν άτομα από όλο τον κόσμο μέσω live μεταδόσεων και συνομιλιών.

Η αστυνομία του Middletown στο Κονένκτικατ επικοινώνησε στη συνέχεια με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Brunswick County, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της ανήλικης, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εισαγγελείς παρείχαν στους αστυνομικούς συγκεκριμένη τοποθεσία και περιγραφή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίσουν την 15χρονη μαζί με τον Justin Newman στο σπίτι του, τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Στον 51χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απαγωγή πρώτου βαθμού, αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών

Την επόμενη ημέρα, 28 Απριλίου, προστέθηκαν επιπλέον δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ο κατηγορούμενος κρατείται στο κέντρο κράτησης της κομητείας Brunswick, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Η νέα δικάσιμος έχει οριστεί για τις 14 Μαΐου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη: «Πρόκειται για ενεργή και συνεχιζόμενη υπόθεση. Ενδέχεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες όσο προχωρά η έρευνα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

