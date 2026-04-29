Θρίλερ στο Μαρόκο: Αγνοείται μοντέλο από τη Βρετανία

Το επαγγελματικό ταξίδι που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Rachel Kerr, 31χρονη Βρετανίδα επιχειρηματίας και ταξιδιώτισσα, εξαφανίστηκε στην Αγκαντίρ του Μαρόκου μετά το check
  • out από το Caribbean Village Agadir στις 25 Απριλίου.
  • Το κινητό της τηλέφωνο παραμένει κλειστό και δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της από την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Η οικογένειά της έχει απευθύνει έκκληση για πληροφορίες και ζητάει βοήθεια από όποιον είχε επαφή μαζί της ή γνωρίζει κάτι σχετικό.
  • Η Rachel είναι γνωστή για τη δουλειά της στα social media, το μόντελινγκ, τη δημόσια ομιλία και τη συγγραφή, και είχε προγραμματίσει περιοδεία στην Αγκαντίρ τον Οκτώβριο.
  • Οι τοπικές αρχές και η κοινότητα έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται.
Snapshot powered by AI

Η οικογένεια μιας Βρετανίδας εκφράζει έντονη ανησυχία μετά την εξαφάνισή της κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η Rachel Kerr, έμπειρη ταξιδιώτισσα, δεν έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της από τη στιγμή που αποχώρησε από το ξενοδοχείο της.

Η 31χρονη βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Αγκαντίρ του Μαρόκου πριν εξαφανιστεί στις 25 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το NeedToKnow, ο τελευταίος γνωστός τόπος όπου βρισκόταν ήταν το Caribbean Village Agadir.

2.jpg

Η Rachel Kerr, καταγόμενη από το Dunblane της Σκωτίας, είναι γνωστή για το ταξιδιωτικό περιεχόμενο που δημιουργεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κινητό της τηλέφωνο παραμένει κλειστό από τη στιγμή που έκανε check-out. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε την εξαφάνισή της, με την ξαδέλφη της, Claire Hill, να απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα.

Η Claire δήλωσε: «Καλούμε όποιον είχε επαφή με την Rachel Kerr τις τελευταίες ημέρες ή κάποιο από τα δίκτυά της στο Μαρόκο να επικοινωνήσει μαζί μας. Η οικογένειά της ανησυχεί βαθύτατα για την ασφάλειά της. Η Rachel ήταν γνωστό ότι διέμενε στο Caribbean Village Agadir και έκανε check-out το Σάββατο. Από τότε δεν έχουμε καταφέρει να την εντοπίσουμε. Οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, είναι πολύτιμη.»

Η Rachel έχει συνεργαστεί με διάφορες εταιρείες προωθώντας ταξίδια στο εξωτερικό και είχε προγραμματίσει μια περιοδεία στην Αγκαντίρ τον Οκτώβριο. Είναι επίσης γνωστή για τη δουλειά της στο μόντελινγκ, τη δημόσια ομιλία και ως συγγραφέας.

1.jpg

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μαρόκο, είχε αναρτήσει αρκετές δημοσιεύσεις στα social media σχετικά με την περιοχή, με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram να χρονολογείται στις 13 Απριλίου.

Η εξαφάνιση της Rachel Kerr έχει κινητοποιήσει τις αρχές και την κοινότητα, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται. Η οικογένεια και οι φίλοι της ελπίζουν ότι οποιαδήποτε πληροφορία θα βοηθήσει στην ασφαλή επιστροφή της.

Σχόλια
