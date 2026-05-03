Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

Νέο πλαίσιο εφαρμογής του οικονομικού βοηθήματος του Market Pass για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών εξετάζεται από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα επιδότησης στοχεύει στην οικονομική για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πληρωμές στις αρχές του φθινοπώρου, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Market Pass ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν είτε στο κινητό τους είτε στο email τους. Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά ή εκτυπωμένα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Market Pass

40€ τον μήνα ως βάση επιδότησης

Προσαύξηση ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού

Αναδρομικά ποσά με βάση τους μήνες συμμετοχής

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό ποσό ενίσχυσης:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, ενώ οι επόμενες θα γίνονται αυτόματα και μηνιαία.

Δικαιούχοι