Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πλησιάζουν «πολύ πιο κοντά» στην επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει σχέδιο για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αποδέσμευση μέρους των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες, καθώς και συνέχιση των διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πιθανής συμφωνίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερη» και ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει τίποτα πριν ενημερώσει πρώτα την άλλη πλευρά.

Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου θα πρέπει να «αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία όπου παίρνουμε όλα όσα θέλουμε».

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις και δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση, ενώ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με συμβούλους και ηγέτες χωρών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Επικοινωνία Τραμπ με τους ηγέτες του Κόλπου έχει προγραμματιστεί για τις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Επιπλέον, σύμφωνα με τρεις πηγές, ο Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών για να συζητηθούν οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν, όπως δήλωσε αραβικός αξιωματούχος στο Reuters.

Εκτός από τις κυρώσεις και τα πυρηνικά ζητήματα, οι συνομιλίες στην Τεχεράνη με αξιωματούχους του Πακιστάν και του Κατάρ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός πρέπει επίσης να επιλύσουν ένα τρίτο ζήτημα: τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, αναφέρει το Al Jazeera.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για το Ιράν, κάνοντας λόγο για «πολύ σκληρά πλήγματα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν ανακοινώσεις σύντομα, σημειώνοντας πως «έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες και ότι η κρίση πρέπει να επιλυθεί «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Al Arabiya: Το Ιράν προτείνει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου άνω του 3,6% για 10 χρόνια

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al Arabiya, σαουδαραβικής ιδιοκτησίας και με έδρα τα ΗΑΕ, ανέφερε, επικαλούμενος πηγές, ότι «το Ιράν έχει προσφερθεί να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό άνω του 3,6% για 10 χρόνια και να αραιώσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό άνω του 20% εντός της χώρας· να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ· και να αναστείλει προσωρινά την πληρωμή διοδίων σε αντάλλαγμα για αποζημιώσεις από την Ουάσινγκτον. Έχει επίσης ζητήσει να συζητηθεί το ζήτημα των κυρώσεων και των παγωμένων κεφαλαίων πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας». Το Ιράν έχει προτείνει δύο οδούς για διαπραγματεύσεις, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του τέλους του πολέμου.

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι βρίσκεται «50-50» σχετικά με το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ή αν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο μιας συμφωνίας όσο και νέων επιθέσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του μέσα στην ημέρα για να εξετάσει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και ότι πιθανότατα θα λάβει τελική απόφαση έως την Κυριακή για το αν θα επανεκκινηθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση ως «50-50» μεταξύ μιας «καλής συμφωνίας» και μιας επιλογής για «σκληρό πλήγμα» κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και τα δύο σενάρια παραμένουν στο τραπέζι.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος Τζ. Βανς.

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην παράταση της εκεχειρίας τους κατά εξήντα ημέρες, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι μεσολαβητές. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γράφουν οι FT. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια «προσέγγιση» προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει "καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (...) που θα αποτελείται από 14 σημεία". «Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε. Επιπλέον, ανέφερε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό. Ρούμπιο: Μικρή πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες. «Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ακόμη μιλάμε, υπάρχει δουλειά που γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε μέσα στις επόμενες μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί. Τεχεράνη: «Το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ» Το Ιράν δήλωσε ότι έχει συμπεριλάβει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και διατάξεις σχετικά με το Στενό του Ορμούζ στο σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που συζητείται με το Πακιστάν. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, όπως επικαλέστηκαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης. «Το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ είναι μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται σε αυτό το 14σημείο μνημόνιο κατανόησης, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το τέλος της πειρατείας των ΗΠΑ κατά της διεθνούς ναυτιλίας», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ.

Διαβάστε επίσης