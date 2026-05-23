Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων

Υγιεινοί φυτικοί υδατάνθρακες: Ποιοι πρέπει να είναι στο πιάτο σας;

Newsbomb

Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα λαχανικά μπορούν να είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων, ειδικά όταν συνοδεύονται από φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις.

Το κλειδί δεν είναι να αποφεύγετε τους φυτικούς υδατάνθρακες, αλλά να κατανοείτε ποιοι είναι ελαφρύτεροι, ποιοι είναι πιο αμυλούχοι και πώς να τους εντάξετε σε ένα ισορροπημένο γεύμα.

Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή καυσίμου του σώματος, αλλά η ποιότητα των υδατανθράκων έχει σημασία. Τα ολόκληρα λαχανικά διαφέρουν πολύ από τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες, επειδή συνήθως είναι λιγότερο επεξεργασμένα και παρέχουν θρεπτικά συστατικά, που υποστηρίζουν την πέψη, την πληρότητα και τη συνολική υγεία.

Γιατί οι φυτικοί υδατάνθρακες διαφέρουν από τους επεξεργασμένους

Πολλοί ακούν «υδατάνθρακες» και σκέφτονται μόνο ψωμιά, γλυκά, ζυμαρικά και ζαχαρούχα ποτά. Τα λαχανικά διαφέρουν, επειδή οι υδατάνθρακές τους συνήθως συνοδεύονται από φυτικές ίνες, νερό, κάλιο, βιταμίνη C, φυλλικό οξύ, αντιοξειδωτικά και άλλες ωφέλιμες φυτικές ενώσεις.

Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επιβραδύνουν την πέψη, υποστηρίζουν την κανονικότητα του εντέρου και μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των απότομων μεταγευματικών αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια μερίδα γλυκοπατάτας, αρακά, καλαμποκιού, καρότων ή παντζαριών δεν είναι διατροφικώς ίδια με ένα ζαχαρούχο σνακ, ακόμα κι αν και τα δύο περιέχουν υδατάνθρακες.

Τα πιο υγιεινά λαχανικά που περιέχουν υδατάνθρακες

Τα λαχανικά χωρίζονται σε δύο ομάδες: μη αμυλούχα λαχανικά, τα οποία έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, και αμυλούχα λαχανικά, τα οποία περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες αλλά μπορούν να είναι θρεπτικά.

ΛαχανικόΠροφίλ υδατανθράκωνΓιατί μπορεί να είναι μια υγιεινή επιλογή
ΜπρόκολοΧαμηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, μη αμυλούχοΠαρέχει φυτικές ίνες, βιταμίνη C και φυτικές ενώσεις, διατηρώντας παράλληλα τους υδατάνθρακες σε μέτριο επίπεδο
ΚαρόταΜέτρια φυσική γλυκύτηταΠροσφέρουν φυτικές ίνες και βήτα-καροτίνη, τα οποία ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη Α
ΠαντζάριαΡιζώδες λαχανικό μέτριας περιεκτικότητας σε υδατάνθρακεςΠαρέχει φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ, κάλιο και φυσικές φυτικές χρωστικές
Λαχανάκια ΒρυξελλώνΧαμηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, πλούσια σε φυτικές ίνεςΠροσθέστε φυτικές ίνες και βιταμίνη C, με μεγαλύτερη διάρκεια από πολλά πιο υδαρή λαχανικά
ΚολοκυθάκιαΧαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, μη αμυλούχαΧρήσιμα για προσθήκη όγκου σε γεύματα χωρίς πολλούς υδατάνθρακες
ΚαλαμπόκιΥψηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, αμυλούχοΠιο πυκνό σε υδατάνθρακες, αλλά παρέχει επίσης φυτικές ίνες και μπορεί να χωρέσει καλά σε ελεγχόμενες μερίδες
ΓλυκοπατάταΥψηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, αμυλούχαΠλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και βήτα-καροτίνη όταν καταναλώνεται σκέτη ή ελαφρώς μαγειρεμένη
ΠαστινάκιΡιζώδες λαχανικό υψηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακεςΦυσικά γλυκό και χορταστικό, με φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά

Πώς να τρώτε αμυλούχα λαχανικά χωρίς να υπερβάλλετε με τους υδατάνθρακες

Τα αμυλούχα λαχανικά δεν είναι ανθυγιεινά μόνο και μόνο επειδή περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες από τα άλλα. Το ζήτημα είναι το μέγεθος της μερίδας και η μέθοδος μαγειρέματος.

Οι γλυκοπατάτες, το καλαμπόκι, ο αρακάς, οι πατάτες και το παστινάκι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Γίνονται λιγότερο υγιεινά προφανώς, όταν τηγανίζονται σε βαθύ λάδι, είναι πολύ βουτυρωμένα, καλύπτονται με ζαχαρούχες σάλτσες ή καταναλώνονται σε πολύ μεγάλες μερίδες μαζί με άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι να αντιμετωπίζετε τα αμυλούχα λαχανικά ως τον υδατάνθρακα στο γεύμα. Για παράδειγμα, εάν τρώτε γλυκοπατάτα ή καλαμπόκι, είναι σώφρον να μην περιλαμβάνετε και μεγάλη μερίδα ψωμιού, ρυζιού ή ζυμαρικών στο ίδιο γεύμα.

Τι γίνεται με τους διαβητικούς ή με προβλήματα σακχάρου στο αίμα;

Τα άτομα που διαχειρίζονται το σάκχαρο αίματος δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποφεύγουν πλήρως τους φυτικούς υδατάνθρακες, αλλά μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο συνεπή με τις μερίδες. Τα μη αμυλούχα λαχανικά όπως το μπρόκολο, τα κολοκυθάκια, τα καρότα, τα χόρτα, οι ντομάτες και οι πιπεριές συνήθως έχουν μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος και μπορούν να γεμίσουν ένα μεγάλο μέρος του πιάτου.

Τα αμυλούχα λαχανικά χρειάζονται καλύτερο προγραμματισμό, επειδή συνεισφέρουν περισσότερους υδατάνθρακες ανά μερίδα. Ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνες, υγιή λίπη και μη αμυλούχα λαχανικά μπορεί να κάνει το γεύμα πιο ισορροπημένο και να βοηθήσει στην αποφυγή μιας γρήγορης αύξησης του σακχάρου στο αίμα.

Όποιος χρησιμοποιεί ινσουλίνη ή φαρμακευτική αγωγή, που επηρεάζει το σάκχαρο του αίματος, θα πρέπει να ακολουθεί εξατομικευμένες συμβουλές από τον γιατρό ή τον διαιτολόγο του.

γλυκοπατατες

Ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξετε ένα πιάτο με φυτικούς υδατάνθρακες

Ένα ισορροπημένο πιάτο μπορεί να περιλαμβάνει και τους δύο τύπους λαχανικών. Χρησιμοποιήστε γενναιόδωρα μη αμυλούχα λαχανικά για όγκο, χρώμα και φυτικές ίνες και, στη συνέχεια, προσθέστε μια μικρότερη μερίδα αμυλούχων λαχανικών όταν θέλετε ένα πιο χορταστικό γεύμα.

Παράδειγμα: το μισό πιάτο με μη αμυλούχα λαχανικά, το ένα τέταρτο με πρωτεΐνη και το ένα τέταρτο με ποιοτικό υδατάνθρακα όπως γλυκοπατάτα, καλαμπόκι, αρακά ή δημητριακά ολικής αλέσεως.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια λαχανικά έχουν τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες;

Τα κολοκυθάκια, τα φυλλώδη λαχανικά, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα αγγούρια, οι πιπεριές και τα μανιτάρια είναι γενικά επιλογές με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Συμπέρασμα

Τα λαχανικά μπορούν να αποτελέσουν από τις πιο υγιεινές πηγές υδατανθράκων, επειδή παρέχουν φυτικές ίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, μαζί με ενέργεια. Το μπρόκολο, τα καρότα, τα παντζάρια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα κολοκυθάκια, το καλαμπόκι, οι γλυκοπατάτες και το παστινάκι μπορούν να ενταχθούν σε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι η ισορροπία: τρώτε πολλά μη αμυλούχα λαχανικά, απολαύστε τα αμυλούχα λαχανικά σε λογικές μερίδες και μαγειρέψτε τα με τρόπους που διατηρούν τη θρεπτική τους αξία.

Πηγές:
webmd.com
harvard.edu
diabetesfoodhub.org
cdc.gov
usda.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ