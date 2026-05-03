Ταϊβάν: Γιαγιάδες ηλικίας 89 και 91 ετών σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο για να παραμείνουν υγιείς

Το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ταϊβάν είναι άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, αλλά οι ηλικιωμένοι της πρωτεύουσας Ταϊπέι αποδεικνύουν ότι η γήρανση δεν αποτελεί εμπόδιο για την υγεία.

Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό της 91χρονης Chen Yue-mei, η οποία γυμνάζεται καθημερινά.

«Έχω αρχίσει να έρχομαι στο γυμναστήριο καθώς η μικρότερη αδελφή μου, η οποία επίσης γυμνάζεται εδώ, έχει δει καλά αποτελέσματα. Έτσι, αυτή αλλά και η κόρη μου με ενθάρρυναν να γυμναστώ εδώ», εξήγησε η 91χρονη.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, ο οποίος δεν έχει την σωματική ικανότητα να κάνει αυτό που κάνει η ίδια, η Yue-mei είπε: «Στο σπίτι μαγειρεύω και ταΐζω τον σύζυγό μου, οπότε το σώμα μου κινείται ιδιαίτερα. Παρά το γεγονός, ότι εκείνος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του, μου ζήτησε να γυμναστώ εδώ επειδή ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα μόνη μου», κατέληξε η 91χρονη.

Από την πλευρά της, η 89χρονη Chen Pao-her, η οποία επίσης πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο αποκάλυψε ότι μπορεί να σηκώσει έως και 30 κιλά.

«Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν αν μπορώ να σηκώσω 30 κιλά. Και εγώ πάντα τους απαντώ: “Φυσικά και μπορώ! Κανένα πρόβλημα!”», είπε γελώντας η 89χρονη.