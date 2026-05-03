Ισραήλ: Εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές πέρα από τη ζώνη που ελέγχει στο νότιο Λίβανο

Με ανάρτησή του στο «X», ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ εξέδωσε την εντολή, η οποία απευθύνεται στους κατοίκους αρκετών τοποθεσιών στο νότιο Λίβανο

Ισραήλ: Εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές πέρα από τη ζώνη που ελέγχει στο νότιο Λίβανο
Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές «επείγουσας εκκένωσης» για χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας».

Με ανάρτησή του στο «X», ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ εξέδωσε την εντολή, η οποία απευθύνεται στους κατοίκους αρκετών τοποθεσιών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, καλώντας του πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο προς ανοικτές περιοχές.

Ο IDF διευκρίνισε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχειρίας, όπως τη χαρακτήρισε. Ο Αντραΐ προειδοποίησε ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θα κινδυνεύει.

Η Ναμπατίεχ βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί τη «ζώνη ασφαλείας» εντός της οποίας το Ισραήλ έχει εξουσιοδοτηθεί να επιχειρεί μετά την έναρξη της ισχύος, στις 17 Απριλίου, μιας εύθραυστης εκεχειρίας με την υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ.

