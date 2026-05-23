Χεζμπολάχ: Το Ιράν έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την υποστήριξή του

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσει τη στήριξή του προς την οργάνωση.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση πρόσθεσε ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία διαβιβάστηκε μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επαναβεβαιώνει το αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.