Χεζμπολάχ: Το Ιράν έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την υποστήριξή του
Αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσει τη στήριξή του προς την οργάνωση.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση πρόσθεσε ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία διαβιβάστηκε μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επαναβεβαιώνει το αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Final Four: Τουριστική «ένεση» για την Αθήνα η μεγάλη διοργάνωση
16:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
12 σκέψεις που κάνουν όσοι είναι ζηλιάρηδες
13:02 ∙ WHAT THE FACT