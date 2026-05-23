Νικητές - χαμένοι: Σε ποιες χώρες τα νοικοκυριά αύξησαν τα εισοδήματά τους – Τι συνέβη στην Ελλάδα

Snapshot Το 2025, τα πραγματικά κατά κεφαλήν εισοδήματα των νοικοκυριών αυξήθηκαν σε 14 από τις 16 ευρωπαϊκές χώρες, με την Πολωνία να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στο 4,1%.

Στην Ελλάδα, η αύξηση 1,8% προήλθε κυρίως από αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μισθούς και μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Η Γερμανία και η Γαλλία παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος.

Η Φινλανδία και η Αυστρία ήταν οι μόνες χώρες με μείωση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το 2025, εξαιτίας αργής ανάπτυξης, των αυξημένων φόρων και των μειώσεων κοινωνικών παροχών.

Η συνολική αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στον ΟΟΣΑ περιορίστηκε στο 0,8% το 2025, από 2,1% το 2024, με τις περισσότερες χώρες να παρουσιάζουν επιβράδυνση. Snapshot powered by AI

Η οικονομική ανάπτυξη και το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ είναι συνήθως οι δείκτες που παρακολουθούν τα κρατικά όργανα και οι παγκόσμιοι οργανισμοί προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία μίας οικονομίας και την άνθισή της. Ωστόσο αυτοί οι δείκτες δεν προσφέρουν μία εικόνα του ποιο είναι το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και ποια είναι τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Η αύξηση του ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό εισόδημα που λαμβάνουν οι πολίτες, ακόμη και όταν αυτό προσαρμόζεται στον τρέχων πληθωρισμό. Αντίθετα ο δείκτης με το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μετρά τη μεταβολή των εισοδημάτων που τα νοικοκυριά έχουν πράγματι στη διάθεσή τους για να δαπανήσουν ή να αποταμιεύσουν, παρέχοντας μια πιο ακριβή εικόνα του βιοτικού επιπέδου τους.

Τα αποτελέσματα για αυτόν τον δείκτη παρουσιάζονται σε νέα έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ποιες ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν, κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος για τα νοικοκυριά τους το 2025;

Από τις 16 ευρωπαϊκές χώρες, οι 14 παρουσίασαν αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Μόλις δύο ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν πτώση στον εν λόγω δείκτη.

Η Πολωνία κατέλαβε την πρώτη θέση με την υψηλότερη πραγματική αύξηση να φτάνει στο 4,1%. Κατέγραψε επίσης την υψηλότερη αύξηση τόσο το 2024 όσο και το 2025, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών.

Η εξήγηση που δίνει ο ΟΟΣΑ για την πρωτιά της Πολωνίας είναι η εξής: «Οι αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων αντιστάθμισαν τη μείωση των κοινωνικών παροχών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών».

Η Ολλανδία παρουσίασε αύξηση 2,3% και ακολουθεί η Πορτογαλία με 2%. Λίγο πιο κάτω στην λίστα βρίσκονται η Δανία με1,9%, η Ελλάδα με 1,8% και η Ισπανία με 1,5%. Για τη χώρα μας ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι η αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών προήλθαν από τις αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία (π.χ. υψηλά ενοίκια) και τους μισθούς των εργαζομένων και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2009 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αύξηση των χρημάτων των νοικοκυριών.

Τη λίστα συμπληρώνουν το Βέλγιο με αύξηση 1,4%, η Ουγγαρία με 1,2% και η Σουηδία με 1,2%.

Προβληματισμός για Γερμανία και Γαλλία

Στην Ισπανία το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα για το 2025 η αύξηση του εισοδήματος είναι στο 1,5% ενώ το 2024 ήταν στο 3,1%.

Η Ιταλία ευθυγραμμίστηκε με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και παρουσιάζει αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών στο 0,8% για το 2025. Η χώρα παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση στο συγκεκριμένο δείκτη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού και στη μείωση των εισοδημάτων που προέρχονται από ακίνητα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Κάτω από τον μέσο όρο βρίσκονται η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάζουν αύξηση από 0,7%. Ο ΟΟΣΑ εξήγησε ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο η ανάκαμψη που παρουσιάστηκε «αντανακλούσε κυρίως την αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων και των κοινωνικών παροχών, καθώς και τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας».

Το γεγονός ότι η Γερμανία, η λεγόμενη «ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομίας παρουσιάζει συρρίκνωση σε έναν τόσο σημαντικό δείκτη είναι ένα γεγονός που προβληματίζει. Τα γερμανικά νοικοκυριά είδαν τα εισοδήματα τους να αυξάνονται κατά 1,3% το 2024 πριν δουν περαιτέρω συρρίκνωση το 2025 καθώς τα εισοδήματα αυξήθηκαν μόλις 0,6%.

Η Γαλλία σημείωσε μόλις οριακή ανάπτυξη με αύξηση στο εν λόγω δείκτη μόλις 0,2%. Αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα για τα γαλλικά νοικοκυριά έμεινε σχεδόν σταθερό.

Μείωση για Φινλανδία και Αυστρία

Η Φινλανδία και η Αυστρία ήταν οι μόνες δύο χώρες στις οποίες το ετήσιο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το 2025, καταγράφοντας πτώση 0,7% και 1,8% αντίστοιχα.

«Όσον αφορά τη Φινλανδία, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υποτονική αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά οι κύριοι παράγοντες πιθανότατα αποδίδονται στην αργή οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού κύκλου τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε στο Euronews ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών VATT, Τόμας Ματίκα.

Ο Τόμας Ματίκα εξήγησε ότι η επιβράδυνση αυτή συνοδεύεται από αύξηση της ανεργίας και περικοπές στις κοινωνικές παροχές και άλλες δημόσιες δαπάνες, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ο ΟΟΣΑ απέδωσε επίσης τη μείωση που παρουσιάστηκε στα πραγματικά εισοδήματα των Φινλανδών στην αύξηση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ περιορίστηκε στο 0,8%, από 2,1% το 2024. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2024, και οι 16 χώρες της λίστας κατέγραψαν αυξήσεις στον συγκεκριμένο δείκτη. Ωστόσο, συγκρίνοντας το 2024 με το 2025, μόνο τέσσερις χώρες παρουσίασαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 σε σχέση με το 2024.

Το Βέλγιο και η Δανία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τα εισοδήματα να παρουσιάζουν αύξηση από 0,5% σε 1,4% και από 1% σε 1,9%, αντίστοιχα. Στην Σουηδία παρουσιάστηκε επίσης αύξηση από 0,8% το 2024 στο 1,2% το 2025. Μικρή ήταν αύξηση για την Ολλανδία από 2,1% σε 2,3% το 2025. Η Αυστρία κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά από αύξηση 3,6% το 2024, κατέγραψε μείωση 1,8% το 2025.

Διαβάστε επίσης