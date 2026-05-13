ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών - Άνοδος κατά 3,3%

Snapshot Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,3% μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε υψηλότερα καθαρά εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, ενώ η ανεργία μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Η βελτίωση του εισοδήματος προηγήθηκε των μειώσεων φορολογικών κρατήσεων που εφαρμόστηκαν από το 2026, με περαιτέρω ελαφρύνσεις να προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία σημείωσαν σταθερό εισόδημα, ενώ χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία κατέγραψαν μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Το 2025 συνολικά η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 1,8% στο πραγματικό εισόδημα, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (0,8%) και άλλες μεγάλες οικονομίες των G7. Snapshot powered by AI

Κατά 3,3%, αυξήθηκε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, μεταξύ του τέταρτου και του τρίτου τριμήνου του 2025, έναντι μέσου όρου 0,7% για το σύνολο του ΟΟΣΑ.

Η αύξηση αυτή πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον Οργανισμό να σημειώνει πως ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε μάλιστα πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, που ανακοινώθηκαν στην περσινή ΔΕΘ και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Η επίδοση της χώρας μας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις στο 0,7%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές από τις σημαντικότερες οικονομίες του πλανήτη κινήθηκαν σε «ρηχά νερά». Το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία παρέμεινε στάσιμο, ενώ σε τέσσερις χώρες το εισόδημα υποχώρησε. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία, όπου η πτώση έφτασε στο -0,9% και η Γαλλία, όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του -0,2%.

Συνολικά στις χώρες των G7, δηλαδή στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, η βελόνα μετά βίας κινήθηκε, με την αύξηση να ανέρχεται μόλις στο 0,1%.

Στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%, αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (0,8%) και πολύ μεγαλύτερη μεγάλων οικονομιών όπως της Γαλλίας (0,2%), της Γερμανίας (0,6%), του Ηνωμενου Βασιλείου (0,7%) και της Ιταλίας (0,8%).

Υπήρξαν μαλιστα χώρες στις οποίες το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αυστρία (-1,8%) και τη Φινλανδία (-0,7%).

?Real household income per capita in the @OECD

increased by 0.7% in Q4 2025, up from 0.3% in Q3, and outpaced real GDP per capita growth of 0.2%.



Read the full press release?https://t.co/8G9OOPS5aS#OECDStats pic.twitter.com/ysINtjFhUk — OECD Statistics (@OECD_Stat) May 13, 2026

