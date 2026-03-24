ΟΟΣΑ: Σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026» τοποθετεί την Ελλάδα στη 2η θέση μεταξύ των κρατών-μελών και εταίρων του οργανισμού, αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση του στρατηγικού της πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας.

Η χώρα μας κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στον σχεδιασμό πολιτικών και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, αποδεικνύοντας ότι η μεταρρυθμιστική στρατηγική που εφαρμόζεται από το 2019 αποδίδει καρπούς.

Η έκθεση επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης, με έμφαση στη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης έχει φέρει τη χώρα πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε κρίσιμους τομείς, όπως το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και η πλατφόρμα e-Peitharxika, η οποία παρακολουθεί ψηφιακά τις πειθαρχικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αποτελεσματικότητα:

  • Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και e-Peitharxika: Η δημιουργία νέου κεντρικού Πειθαρχικού Οργάνου στελεχωμένου με λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικής απασχόλησης (ν. 5225/2025), υποστηριζόμενη από την πρωτοποριακή και βραβευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Peitharxika (ν. 4807/2021) που δημιουργήθηκε με μηδενικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έβαλε τέλος στο αίσθημα ατιμωρησίας. Μέσω της πλατφόρμας παρακολουθούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή του νόμου και την εξαγωγή τεκμηριωμένων στατιστικών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, στον πειθαρχικό έλεγχο η Ελλάδα σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο σε κανονιστικό (83%) όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (100%), όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ περιορίζεται στο 66% και στο 22% αντίστοιχα.
  • Ολιστική Στρατηγική Προσέγγιση: Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως διεθνές πρότυπο για την αναβάθμιση της στρατηγικής της κατά της διαφθοράς σε επίπεδο ολόκληρης της κυβέρνησης (whole-of-government approach), με την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς από το Υπουργικό Συμβούλιο (ν. 4915/2022). Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία συντονίζει το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
  • Διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων (ν. 4622/2019): Η χώρα πληροί το 100% των κανονιστικών κριτηρίων (μ.ο. ΟΟΣΑ 80%)
  • Ρύθμιση του Lobbying (ν. 4829/2021): Κάλυψη του 60% των κανονιστικών κριτηρίων (μ.ο. ΟΟΣΑ 42%)
  • Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων (π.δ. 15/2022): εκπλήρωση του 71% των εφαρμοστικών κριτηρίων, με τον μ.ο. του ΟΟΣΑ 58%
  • Ανοιχτά Δεδομένα (Ν. 4727/2020): Αρχιτεκτονική “open by default” για τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία.

Τα παραπάνω συμπληρώνονται από σειρά κρίσιμων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και την προώθηση κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

  • Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς (ν.5282/2026): δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, αποτέλεσμα της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Βουλής των Ελλήνων, των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος του Μητρώου είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βέλτιστη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την πάταξη της διαφθοράς, η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου.
  • Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: Η θεσμοθέτηση και λειτουργία πρότυπου συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ν. 4795/2021) σε συνδυασμό με τους πιστοποιημένους συμβούλους ακεραιότητας και την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων (ν. 5013/2023) αποτελούν σημαντικά εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας της διοικητικής δράσης.
  • Το νέο πλαίσιο Πόθεν Έσχες: Με τον ν. 5026/2023, η Ελλάδα απέκτησε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα που διαλειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με πλήθος κρίσιμων βάσεων δεδομένων, δημιουργήθηκε Επιτροπή Ελέγχου και θέση Συντονιστή Ελέγχων για την άρση του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.
  • Καλλιέργεια Κουλτούρας Ακεραιότητας: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επενδύει συστηματικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, με έμφαση στους νέους και τους δημόσιους λειτουργούς, μέσω πρωτοβουλιών όπως ο διετής διαγωνισμός ακεραιότητας για τη νεολαία, ο οποίος προσελκύει πάνω από 2.000 συμμετέχοντες.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει ότι η συνεκτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διεθνή θέση της χώρας στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας. Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θωρακίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

