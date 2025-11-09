ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στην χαμηλότερη θέση της ΕΕ και στην τέταρτη χαμηλότερη ανάμεσα στα 38 μέλη του ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί πληθωρισμό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες. Ενδεικτικά, τρεις μήνες τον χειμώνα, Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, κάτι που δεν είχε σημειωθεί από το 2021.

Ωστόσο, η ακρίβεια παραμένει διεθνές και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Περιβαλλοντικοί και άλλοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όπως αυτοί για την παραγωγή βοδινού κρέατος, επηρεάζουν το κόστος σε όλη την αγορά. Η αύξηση τιμών δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα, όπου η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και άλλους τομείς της καθημερινότητας, όπως η ενέργεια, η στέγη και οι μεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, ο συνολικός πληθωρισμός σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2025 προς Σεπτέμβριο 2024) ανέρχεται στο 1,9%, με τα τρόφιμα να συνεισφέρουν μόλις 0,3%, ενώ η ενέργεια και τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες διαμορφώνουν την υπόλοιπη εικόνα.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, κάθε αύξηση τιμών, μικρή ή μεγάλη, επιβαρύνει το νοικοκυριό, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, επηρεάζοντας κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι θετική, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει αντιληπτή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Η Αρχή θα λειτουργεί με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη, συγκεντρώνοντας κάτω από μία ενιαία δομή όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, με διαφάνεια και ταχύτητα.

Με μεταρρυθμίσεις, ενημέρωση των πολιτών, ελέγχους, πρόστιμα και συμφωνίες μείωσης τιμών, επιτυγχάνεται η συγκράτηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης σε χαμηλά επίπεδα.