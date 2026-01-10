Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

Ο Τούρκος ηθοποιός, πρωταγωνιστής της νέας σειράς Sandokan και ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα μέσα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός», συνελήφθη στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, στην οποία εμπλέκονται αρκετά γνωστά πρόσωπα και δημοσιογράφοι της Κωνσταντινούπολης.

Η είδηση μεταδόθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης αργά το πρωί της 10ης Ιανουαρίου.

Η έρευνα αφορά κατηγορίες για «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση προσώπου στην πορνεία, διευκόλυνση της πρακτικής αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία».

Οι συλλήψεις και οι εξετάσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Yaman συνελήφθη μαζί με άλλα έξι άτομα, ανάμεσά τους και η Τούρκος ηθοποιός Selen Görgüzel. Οι δύο ηθοποιοί και οι υπόλοιποι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για αιματολογικές εξετάσεις.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα μεταξύ 9 και 10 Ιανουαρίου σε εννέα νυχτερινά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, οδηγώντας στη σύλληψη διακινητών, καθώς και διαχειριστών και ιδιοκτητών των καταστημάτων, στους χώρους των οποίων φέρεται να λάμβανε χώρα η διακίνηση των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν κατά τις εφόδους.

Πρόκειται για αστυνομική επιχείρηση υπό την καθοδήγηση του γραφείου του επικεφαλής εισαγγελέα του τμήματος ερευνών για λαθρεμπόριο, ναρκωτικά και οικονομικά εγκλήματα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη περισσότερων από 20 γνωστών προσώπων στην Τουρκία.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1989, ο Can Yaman έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές,

