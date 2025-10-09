Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

Συνεχίζονται οι εκτεταμένες συλλήψεις στην Τουρκία, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη περίπου 30 ηθοποιών και τραγουδιστών με κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η επιχείρηση απέσπασε την προσοχή λόγω της εμπλοκής γνωστών καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας Χαντισέ, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009.

Η αστυνομία στην Τουρκία πραγματοποίησε μια ευρεία επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη δεκάδων ηθοποιών και τραγουδιστών, κατηγορούμενων για χρήση και προώθηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από σχετικές έρευνες και καταγγελίες, με την πλειονότητα των κατηγορουμένων να αφεθεί ελεύθερη το ίδιο βράδυ, όπως επιβεβαίωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Μεταξύ των συλληφθέντων ξεχωρίζει η τραγουδίστρια Χαντισέ, γνωστή για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της Eurovision το2009, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet, οι καλλιτέχνες που συνελήφθησαν είχαν εκφράσει έντονη αντίδραση στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που ίσως να σχετίζεται με το χρόνο και το πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.