Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στην Ολλανδία - Ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ καταστράφηκε

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ολλανδία την Πρωτοχρονιά του 2026 σε ατυχήματα με πυροτεχνήματα, που συνόδευσαν επεισόδια και βίαια περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 38χρονος σκοτώθηκε στο Aalsmeer, κοντά στο Άμστερνταμ, ενώ ένα αγόρι από το Nijmegen στην ανατολική Ολλανδία επίσης έχασε τη ζωή του. Τα ατυχήματα επισκίασαν τον εορτασμό, με την αστυνομία να προχωρά σε περίπου 250 συλλήψεις την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Βία και συλλήψεις την Παραμονή

Σε αρκετές πόλεις χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών, καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις και εμπρησμοί. «Η επίδραση των βαρέων πυροτεχνημάτων και οι εμπρησμοί σε ορισμένες περιοχές ήταν καταστροφικές. Η στοχευμένη βία εναντίον υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αστυνομικών ήταν και πάλι έντονη», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Τα ατυχήματα πυροτεχνημάτων αποτελούν κάθε χρόνο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας στην Ολλανδία, με τραυματισμούς και υλικές ζημιές εκατομμυρίων ευρώ.

Φωτιά στη Vondelkerk στο Άμστερνταμ

Στο Άμστερνταμ, η νεογοτθική εκκλησία Vondelkerk, κοντά στο Vondelpark, καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και η πυροσβεστική, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα. Η εκκλησία είχε ανεγερθεί το 1872 και αποτελούσε ιστορικό σημείο της πόλης.

Τελευταία Πρωτοχρονιά πριν από την απαγόρευση

Η Πρωτοχρονιά του 2025 ήταν η τελευταία πριν τεθεί σε ισχύ η πανεθνική απαγόρευση πώλησης πυροτεχνημάτων σε ιδιώτες. Γιατροί, αστυνομία, πυροσβέστες και πολιτικοί είχαν πιέσει επί χρόνια για την εφαρμογή του μέτρου, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που δημιουργούν τα ατυχήματα πυροτεχνημάτων για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

