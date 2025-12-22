Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - 9 τραυματίες

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας, στην πόλη Νάνσπιτ, στην κεντρική Ολλανδία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, τραυματίζοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους, τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

Η οδηγός, μια 56χρονη γυναίκα από το Νάνσπιτ, υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία γράφει στο X για ένα «σοβαρό ατύχημα». Οι εικόνες δείχνουν ότι πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εγκληματική ενέργεια, αλλά η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η οδηγός έχει συλληφθεί.

Een auto is op het publiek ingereden. Er zijn 9 gewonden gevallen, waarvan 3 in ieder geval zwaar gewond. Er lijkt vooralsnog geen opzet in het spel te zijn, maar daar doen we nog onderzoek naar. ^AC https://t.co/UDTmON0yYA — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) December 22, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Αρκετά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά βρέθηκαν στο σημείο. Τρία ελικόπτερα τραυματιών στάλθηκαν επίσης στο Νάνσπιτ. Πλάνα δείχνουν ένα μικρό, κατεστραμμένο γκρι αυτοκίνητο στο χωράφι.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Νάνσπιτ, Σελίν Μπλομ, πιθανότατα επρόκειτο για ατύχημα με την οδηγό πιθανότατα να ένιωσε αδιαθεσία.

«Αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Σίγουρα δεν φαίνεται να ήταν σκόπιμο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό». Σύμφωνα με τη δήμαρχο, αφορούσε μια ομάδα ανθρώπων που περίμεναν μια ένα χριστουγεννιάτικο δρώμενο που υποτίθεται ότι θα γινόταν και έτσι «υπήρχαν συγκεντρωμένοι πολλοί γονείς και παιδιά».