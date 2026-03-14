Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

Ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), που «ταξίδεψε» από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ, βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.

Σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, παρουσιάστηκε στο Ξενοκράτειο το έργο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από το γαλλικό μουσείο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Συνέντευξη Τύπου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, για την υποδοχή του εμβληματικού πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» Eurokinissi

«Η άφιξη του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος», ανέφερε αρχικά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Μεσολόγγι, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς η έλευση ενός σημαντικού έργου τέχνης πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Όμως η έλευση ενός έργου τέχνης που συνδέεται με μια πολύ σημαντική επέτειο, με ένα oρόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αυτομάτως καθιστά το ίδιο το έργο με διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Ο πίνακας, που σπανίως μετακινείται από το Μπορντό, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τον θαυμάσουν στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2026. Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

