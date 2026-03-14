ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1: «Χ»αλάστηκαν και οι δύο στη... μάχη της παραμονής

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της παραμονής, μια και η ΑΕΛ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Αστέρα AKTOR, με το αποτέλεσμα να… χαλάει και τις δύο ομάδες.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της ουράς ανάμεσα στην «Βασίλισσα του Κάμπου» και τους Αρκάδες, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο πλευρές, καθώς αμφότερες αναζητούσαν τη νίκη προκειμένου να πάρουν βαθμολογική «ανάσα» στη δύσκολη μάχη που δίνουν στη συνέχεια της σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «βυσσινί» μπήκαν με διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και απείλησαν μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Σαγάλ εκτέλεσε απ’ ευθείας φάουλ, όμως ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε σε κόρνερ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 7΄, η κεφαλιά του Τούπτα από το ύψος του πέναλτι πέρασε άουτ, ενώ στο 9΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα επενέβη ξανά, διώχνοντας τον κίνδυνο σε φάση με τον Τριανταφυλλόπουλο. Στο 15΄ ο Όλαφσον βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, κοντρόλαρε την μπάλα αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει και στο 33΄ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Φεριγκρά σούταρε και ο Σουρλής, μέσα από τη μικρή περιοχή, έκανε επαφή με την μπάλα, χωρίς όμως να βρει στόχο. Τελικά, το σκορ άνοιξε στο 40΄ αλλά για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και με εξαιρετικό χτύπημα πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος, στέλνοντάς την στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου για το 0-1.

Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Αστέρας άγγιξε και δεύτερο γκολ, όταν η κεφαλιά του Αλμύρα βρήκε στα ακροδάχτυλα του Αναγνωστόπουλου και κατέληξε στο δοκάρι.

Η ΑΕΛ μπήκε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53΄ κέρδισε πέναλτι, έπειτα από σπρώξιμο του Αλάγκμπε στον Σουρλή. Ο Σαγάλ ανέλαβε την εκτέλεση δύο λεπτά αργότερα και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 59΄ οι Θεσσαλοί έφτασαν πολύ κοντά στην ανατροπή, όταν ο Μασόν επιχείρησε δυνατό σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 66΄ ο Αστέρας είχε τη δική του μεγάλη ευκαιρία, με τον Αλμύρα να σουτάρει και τον Αναγνωστόπουλο να απομακρύνει σχεδόν πάνω στη γραμμή, κρατώντας το σκορ στο 1-1. Από εκείνο το σημείο και μετά ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να αποφεύγουν το ρίσκο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη αλλαγή στο σκορ.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες κάρτες: Ηλιάδης, Πέρες, Μούργος - Μπαρτόλο, Σίπσιτς

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87’ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Σουρλής (82’ Πέρες), Ατανάσοφ (70’ Ναόρ), Κακουτά (70’ Πασάς), Τούπτα (87’ Μούργος), Σαγάλ.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71’ Λάσκαρης), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65’ Κετού), Οκό.

