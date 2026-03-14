Χανιά: Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία και μία σύλληψη
Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Μαργουνίου, μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας στο κεφάλι.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.
