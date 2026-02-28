Λουτράκι: Ο 19χρονος προσπάθησε να σώσει τον 17χρονο και τραυματίστηκε στη συμπλοκή

Ο δράστης επιτέθηκε στον συνομίληκό του και τον χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο που προκάλεσε τον θάνατό του

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Λουτράκι: Ο 19χρονος προσπάθησε να σώσει τον 17χρονο και τραυματίστηκε στη συμπλοκή
Ο 17χρονος που σκοτώθηκε στο Λουτράκι
Ενώ προσπαθούσε να σώσει τον 17χρονο φίλο του, τραυματίστηκε ο 19χρονος στη συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο Λουτράκι.

Ο 17χρονος δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας και έχασε τη ζωή του από τα χτυπήματα που του κατάφερε ο συνομήλικός του δράστης.

ΝΕΚΡΟΣ 17ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Αφορμή για τη συμπλοκή ήταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ζημιά στη μοτοσικλέτα του δράστη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 19χρονου, σε τυχαία συνάντηση, ο 17χρονος τους επιτέθηκε ζητώντας «εκδίκηση» για το γεγονός.

ΝΕΚΡΟΣ 17ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε. Δύο από τους παρευρισκόμενους μετέφεραν τον 19χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Λίγες ώρες αργότερα, ο 17χρονος εντοπίστηκε από τον αδελφό του πεσμένος σε δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη το απόγευμα της Παρασκευής. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της αιματηρής συμπλοκής.

ΝΕΚΡΟΣ 17ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΝΕΚΡΟΣ 17ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

