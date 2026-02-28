Super League: Σέντρα με τρεις δυνατές μάχες! – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η 23η αγωνιστική της Super League κάνει σέντρα το Σάββατο (28/02) με τρεις αναμετρήσεις.

Super League
Οι αγώνες αναμένεται να κρίνουν πολλά όσον αφορά στις θέσεις σε τετράδα κι οκτάδα, αλλά και τη μάχη της παραμονής.

Στις 17:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί αναζητούν αντίδραση, καθώς μετά την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου δεν έχουν σταθερή πορεία και καλούνται να επικεντρωθούν στον στόχο της συμμετοχής στα playoffs 5-8.

Αντίθετα, οι «βυσσινί» βρίσκονται σε θετικό μομέντουμ, με απολογισμό τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα μέσα στο 2026, επιδιώκοντας να απομακρυνθούν οριστικά από την απειλή του υποβιβασμού.

Στις 19:30, στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Παναιτωλικός διασταυρώνουν τα ξίφη τους με κοινό στόχο την παραμονή στο «κόλπο» της οκτάδας. Οι γηπεδούχοι αναζητούν τη δεύτερη φετινή εντός έδρας επιτυχία τους απέναντι στους Αγρινιώτες. Το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα μακριά από το Περιστέρι, ενώ οι φιλοξενούμενοι δείχνουν σε καλή κατάσταση.

Το πρόγραμμα κλείνει στις 20:00 στη Νίκαια, όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά με στόχο την επιστροφή στις νίκες, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει την απόσταση. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο διανύει δύσκολο διάστημα μέσα στο 2026, με εννέα αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, και χρειάζεται βαθμούς για να αποφύγει περιπέτειες στη μάχη της παραμονής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (28/02) στη Super League

  • 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet COSMOTE SPORT 2 HD
  • 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός Novasports 2HD
  • 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός COSMOTE SPORT 1 HD

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 52 (41-13)
  2. Ολυμπιακός 50 (40-10)
  3. ΠΑΟΚ 47 (42-14)
  4. Λεβαδειακός 39 (49-29)
  5. Παναθηναϊκός 36 (31-22)
  6. Άρης 28 (19-22)
  7. Βόλος ΝΠΣ 26 (21-32)
  8. ΟΦΗ 25 (27-37)
  9. Ατρόμητος 24 (23-27)
  10. Παναιτωλικός 21 (22-36)
  11. Κηφισιά 21 (27-33)
  12. ΑΕΛ 21 (21-34)
  13. Αστέρας Τρίπολης 16 (20-35)
  14. Πανσερραϊκός 12 (14-53)

