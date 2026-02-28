Άμεση ανάλυση: Τι σημαίνει το προληπτικό χτύπημα Ισραήλ ΗΠΑ στο Ιράν και γιατί επελέγη αυτή η μορφή

Το προληπτικό πλήγμα του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι προφανές ότι πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από χθες το μεσημέρι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρίσκεται ανοιχτά του Ισραήλ, εξέλιξη που θεωρήθηκε προάγγελος των σημερινών γεγονότων. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες καλώντας τους πολίτες τους να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια σε Ισραήλ, Ιράν και παλαιστινιακά εδάφη, ενώ προχώρησαν και σε μερική απομάκρυνση προσωπικού από τις διπλωματικές τους αποστολές. Αντίστοιχα, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ ζήτησε από το μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας να μην προσέλθει στην εργασία του.

Το γεγονός ότι το σημερινό «προληπτικό», όπως το χαρακτηρίζει το Ισραήλ, πλήγμα στην Τεχεράνη πραγματοποιείται ενώ τυπικά συνεχίζονται στη Γενεύη οι διπλωματικές διαβουλεύσεις Ιράν–Ηνωμένων Πολιτειών, συνιστά σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας. Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ επιμένουν στη γραμμή «we mean business», ότι δηλαδή στην συζήτηση για τις υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει το καθεστώς, πρέπει να συμπεριληφθεί και το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δεν φαίνεται να αρκούνται σε περιορισμούς του πυρηνικού προγράμματος, αλλά επιδιώκουν μια συμφωνία που θα οδηγεί σε δραστική αποδυνάμωση –αν όχι ουσιαστική κατάργηση– του πυραυλικού οπλοστασίου.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε επίσκεψη στο Ισραήλ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχει ήδη αφιχθεί στο Τελ Αβίβ.

Κομβικό ερώτημα παραμένει εάν το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίποινα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θεωρείται πιθανή η πλήρης διακοπή των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Υπό αυτά τα δεδομένα, τα πρωινά πλήγματα συνιστούν τη μέγιστη μορφή πίεσης προς το Ιράν, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών επιδιώξεων.

Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα σημειώνονται ημέρα Σάββατο που τυπικά, οι Ισραηλινοί κάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για θρησκευτικούς λόγους.

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι ως πού θα εξελιχθεί η σημερινή κρίση, αν η Τεχεράνη θα απαντήσει, γεγονός που θα οδηγήσει σε γενίκευση των αμερικανικών χτυπημάτων. Και πόσες ακόμη, χώρες προτίθενται να εμπλακούν στην ανοιχτή κρίση, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες συνέπειες ενώ οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει στην πέριοχη τρομακτική στρατιωτική δύναμη που περιλαμβάνει τα πιο φονικά μαχητικά αεροσκάφη F-22 και στρατηγικά βομβαρδιστικά.