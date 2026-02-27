Explainer: Πόσο χρήσιμα είναι τελικά τα αμερικανικά F-22 για ένα χτύπημα στο Ιράν;

Κινεζικοί δορυφόροι αποκάλυψαν τη θέση των μαχητικών αεροσκαφών F-22 που σταθμεύουν στο Ισραήλ στην αεροπορική βάση Ovda.

Snapshot Τα αμερικανικά μαχητικά F

22 Raptor αναπτύχθηκαν στο Ισραήλ και στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία ως ένδειξη προετοιμασίας για ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν.

Το F

22 έχει περιορισμένη ευελιξία, μικρότερη εμβέλεια και δεν διαθέτει πυραύλους αέρος

εδάφους, καθιστώντας το λιγότερο ικανό σε σύγκριση με νεότερα μαχητικά όπως τα F

35 και F

15EX.

Οι πιθανότεροι αμερικανικοί στόχοι σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν περιλαμβάνουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσεις και θέσεις του IRGC, κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικές συνοικίες στην Τεχεράνη.

Τα...τύμπανα του πολέμου ηχούν ολοένα και δυνατότερα στη Μέση Ανατολή παρά τo γεγονός ότι ΗΠΑ και Ιράν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και χθες.

Όπως ανέφερε σε προηγούμενο άρθρο το Newsbomb, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor των ΗΠΑ, καθώς και δύο αεροσκάφη KC-135R/T Stratotankers βρίσκονται στο Ισραήλ με την ανησυχία για πιθανή αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να πολλαπλασιάζεται, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν μια αυξανόμενη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στo νησί Ντιέγκο Γκαρσία (Ινδικός ωκεανός) και στην αεροπορική βάση Οβντά στο Ισραήλ μεταξύ των οποίων και F-22 Raptor.

Chinese intelligence firm MizarVision publishes satellite images confirming the deployment of American F-22 stealth fighter jets at the Israeli Air Force's Ovda Airbase.



The images show 11 F-22s at the airbase, along with what appears to be the deployment of a Patriot air… pic.twitter.com/a6HDyBUUPv

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 26, 2026



Satellite images appear to show a growing US military buildup at Diego Garcia and Ovda Air Base in Israel. pic.twitter.com/NTtOhtAIgr

— Gaurav Dwivedi (@gauravkrdwivedi) February 26, 2026



Γιατί όμως οι ΗΠΑ έστειλαν για πρώτη φορά μαχητικά αεροσκάφη F-22 Stealth στο Ισραήλ και πόσο χρήσιμα είναι αυτά σε καιρό πολέμου;

Τα F-22 στη Μέση Ανατολή είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ και στην αεροπορική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιτρέποντάς τους να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και τον πόλεμο κατά της Συρίας, ενώ ταυτόχρονα έθεταν τα αμερικανικά όπλα σε άνετη θέση εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των στόχων στο Ιράν.

Σχολιάζοντας την ανάπτυξη των F-22, ο υποπτέραρχος εν αποστρατεί της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ David Deptula χαρακτήρισε την κίνηση ως σημαντική, δηλώνοντας στους New York Times ότι «υποδηλώνει την προετοιμασία για μια πιο επιθετική στάση απέναντι στο Ιράν και πιθανή συνεργασία με το Ισραήλ σε μια επίθεση. Σηματοδοτεί ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιτεθούν αν το Ιράν δεν συμφωνήσει με τους όρους τους».

Αυτό συνάδει με την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαιτούν ένα ασυνήθιστο βαθμό περιορισμών στο πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και μονομερή περιορισμό της αποτρεπτικής δύναμης των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Οι δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν θεωρούνται ο κύριος παράγοντας που αποθάρρυνε τις επιθέσεις της Δύσης και του Ισραήλ στο παρελθόν και που ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες τον Ιούνιο του 2025, αφού προκάλεσαν πολύ σημαντικές ζημιές σε στόχους σε ολόκληρο το Ισραήλ.

Η χρησιμότητα του F-22

Σύμφωνα με το militarywatchmagazine.com, το F-22 είναι από πολλές απόψεις το λιγότερο ευέλικτο μαχητικό αεροσκάφος του 21ου αιώνα που βρίσκεται σε υπηρεσία οπουδήποτε στον κόσμο και στερείται των προηγμένων δυνατοτήτων ανταλλαγής δεδομένων και ηλεκτρονικού πολέμου του F-35, ενώ περιορίζεται σε μικρότερη εμβέλεια παρά το πολύ μεγαλύτερο μέγεθός του λόγω της πολύ μεγαλύτερης κατανάλωσης καυσίμου.

Το αεροσκάφος δεν έχει πρόσβαση σε πυραύλους αέρος-εδάφους ή αντιπλοϊκούς πυραύλους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιτεθεί σε στόχους σε μεγάλη απόσταση μόνο με τη χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120. Η σημασία αυτής της ικανότητας έναντι του Ιράν μπορεί να παραμείνει, δεδομένου ότι η ιρανική πολεμική αεροπορία δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη περιόδου μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και βασίζεται κυρίως σε μαχητικά F-4D/E και F-5E της εποχής του πολέμου του Βιετνάμ, ενώ τα F-22 που επιχειρούν από βάσεις στο Ισραήλ θα παραμείνουν εκτός εμβέλειας για επιχειρήσεις διείσδυσης στο Ιράν, εκτός εάν διαθέτουν εκτεταμένη υποστήριξη αεροπορικού ανεφοδιασμού.

Ένας πιθανός πρωταρχικός σκοπός της ανάπτυξης των F-22 στο Ισραήλ είναι η ενίσχυση του ηθικού των Ισραηλινών, με τη φήμη των F-22 ως «υπερμαχητικών» να έχει χτιστεί επί δεκαετίες με εκτεταμένες προσπάθειες δημοσίων σχέσεων, παρά τους σημαντικούς περιορισμούς και τα προβλήματα σχεδιασμού των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, το πολεμικό δυναμικό των F-22 είναι σήμερα ιδιαίτερα περιορισμένο σε σύγκριση με νεότερους τύπους μαχητικών, όπως τα F-35 και F-15EX. Ένας πρωταρχικός ρόλος που θα μπορούσε να επιτελέσει το αεροσκάφος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων κατά των drones, καθώς το Ιράν έχει στο παρελθόν εξαπολύσει μεγάλες σμήνους drones μίας χρήσης εναντίον ισραηλινών στόχων.

Ωστόσο, μαχητικά όπως το F-15 θα είναι αναμφισβήτητα πολύ πιο ικανά να εκτελέσουν τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς όχι μόνο διατηρούν υψηλότερα ποσοστά διαθεσιμότητας, αλλά και μεταφέρουν περισσότερους πυραύλους αέρος-αέρος και μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους με καθοδήγηση λέιζερ για να παρέχουν μια πιο οικονομική λύση εναντίον στόχων χαμηλής αξίας. Το F-15 έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, ενώ οι περισσότερες παραλλαγές που βρίσκονται σε υπηρεσία ενσωματώνουν πολύ πιο ισχυρά ραντάρ από το παλιό AN/APG-77 του F-22, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει ήδη αναπτύξει μαχητικά F-15E στην Ιορδανία από τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι πιθανότεροι αμερικανικοί στόχοι

Στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανάψει το πράσινο φως για επιχειρήσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας στο Ιράν οι κύριοι στόχοι της επίθεσης θα ήταν:

-Πυρηνικές εγκαταστάσεις: το ερευνητικό συγκρότημα στο Νατάνζ, το εργοστάσιο στο Φόρντο και ο αντιδραστήρας βαρέος νερού στο Αράκ.

-Εγκαταστάσεις του IRGC (Φρουροί της Επανάστασης): βάσεις στο Μπουσέρ, όπως η «Shahid Yasini», οι οποίες παρακολουθούνται τακτικά από αμερικανικούς δορυφόρους αναγνώρισης.

-Θέσεις του IRGC κοντά στην Τεχεράνη και στο Ισφαχάν: διοικητικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα και βάσεις πυραύλων.

-Κρίσιμες υποδομές: διυλιστήρια πετρελαίου στην Ουρμία, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ζακμάρζε και άλλες εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν την οικονομία του Ιράν.

-Κυβερνητική συνοικία στην Τεχεράνη: υπόγεια καταφύγια, συμπεριλαμβανομένου του στόχου — του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποκεφαλίσουν το Ιράν.

Η επίθεση πιθανότατα θα περιοριστεί σε μαζικές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις, με ελάχιστη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων. Ωστόσο, αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αλλάξουν την κυβέρνηση στο Ιράν, θα χρειαστεί μια μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμη επιχείρηση με χερσαία συνιστώσα.

