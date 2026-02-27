ΗΠΑ – Ιράν: Χαμόγελα, αισιοδοξία και χώρος για διαπραγματεύσεις αλλά χωρίς συμφωνία στη Γενεύη

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι πιθανότητες να προκύψει μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Εύη Απολλωνάτου

Μετά τη συνάντηση στη Γενεύη η πλευρά του Ιράν εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη, οι Αμερικανοί τήρησαν σιγή και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν πανηγύριζε για την «σημαντική πρόοδο» που σημειώθηκε στις συζητήσεις στην Γενεύη για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο η συνάντηση δεν απέφερε μία συμφωνία η οποία θα απέτρεπε το ενδεχόμενο ενός αμερικανικού στρατιωτικού χτυπήματος κατά του Ιράν, όπως ήλπιζαν τα αραβικά κράτη της Μέσης Ανατολής. Η επιλογή του αμερικανικού πλήγματος παραμένει στο τραπέζι.

Ποια δεδομένα προέκυψαν από αυτόν τον γύρο συνομιλιών

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να πετύχουν μία κατανόηση σε κάποια θέματα. Αποκάλυψε ότι τεχνικές αντιπροσωπείες των Ιρανών και των Αμερικανών θα συναντηθούν από τη Δευτέρα στην έδρα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στην Γενεύη προκειμένου να ξεκινήσουν τεχνικές αξιολογήσεις από εμπειρογνώμονες.

Στόχος είναι να καθοριστούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου και στη συνέχεια αυτά τα ζητήματα να προσαρμοστούν στις πολιτικές εκτιμήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί αποφασίστηκε ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα πραγματοποιηθούν σύντομα, «πιθανότητα σε λιγότερο από μία εβδομάδα».

Το ενδιαφέρον σε αυτές τις συνομιλίες ήταν ότι προγραμματιζόταν να γίνει μία τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ιράν, Ομάν. Σε αυτό οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί θα εξέφραζαν τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους και η συνάντηση θα έληγε. Ωστόσο η συνάντηση κράτησε τρεις ώρες. Στην συνέχεια αποφασίστηκε να γίνει διακοπή και η συνάντηση είχε και δεύτερο μέρος. Αυτό ερμηνεύεται ως σημάδι ότι υπήρξε περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Iran US Nuclear Talks

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Foreign Ministry of Oman

Ο παράγοντας Τραμπ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η πρόταση που έχει κάνει το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του. Η επίσημη θέση της Τεχεράνης είναι ότι δεν αποδέχεται να τερματίσει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου και να στείλει στο εξωτερικό την ποσότητα του ουρανίου που ήδη έχει εμπλουτίσει. Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον επιμένει σε μηδενικό εμπλουτισμό και σε εξαγωγή όλης της ποσότητας του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό.

Το ερώτημα είναι αν η Τεχεράνη είναι σε θέση να πείσει τις ΗΠΑ ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου που θα κάνει θα είναι σε μικρές ποσότητες αποκλειστικά για ανάγκες έρευνας, δεν θα αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο και θα μπορεί τεχνικά να αποδείξει ότι δεν θα το χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Για τους μουλάδες του Ιράν ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί στρατηγική επιλογή και δεν είναι κάτι που θα εγκατάλειπαν εύκολα.

Donald Trump

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

AP/Evan Vucci

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος φέρεται να τάσσεται υπέρ μίας διπλωματικής και όχι στρατιωτικής λύσης στο θέμα του Ιράν, θα ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Ιράν. Επίσης αναμένεται να ενημερωθούν τα μέλη του Πενταγώνου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του Καπιτωλίου και των μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να καθοριστεί η διαπραγματευτική στρατηγική των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες έναντι των Ιρανών.

Από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στις δημόσιες τοποθετήσεις των Αμερικανών αξιωματούχων θα γίνει ξεκάθαρο εάν υπάρχει αλλαγή στρατηγικής ή αναπροσαρμογή στις θέσεις της Ουάσινγκτον αναφορικά με το Ιράν.

Ωστόσο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αφήνει περιθώριο να υπάρξει κάποια ανατροπή. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι από τους προέδρους που φημίζεται για την υπομονή του και ενοχλείται έντονα από τις διαπραγματεύσεις που διαρκούν επί μακρόν. Επίσης είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αιφνιδιάζει με την τακτική του. Έτσι όσο οι συζητήσεις συνεχίζονται ουδείς μπορεί να αποκλείσει ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν ή μία εμπρηστική παρέμβαση του Τραμπ.

