Γενεύη: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν - Επόμενο «ραντεβού» στη Βιέννη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εμπλεκόμενους για τις προσπάθειές τους: τους διαπραγματευτές, τον ΔΟΑΕ και τους οικοδεσπότες μας, την ελβετική κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

We have finished the day after significant progress in the negotiation between the United States and Iran. We will resume soon after consultation in the respective capitals. Discussions on a technical level will take place next week in Vienna. I am grateful to all concerned for… — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 26, 2026

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Το «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα δε με το Al Jazeera ένα από τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει το ερώτημα εάν η Τεχεράνη θα διατηρήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Για τους Ιρανούς αξιωματούχους, η δυνατότητα αυτή αποτελεί ένα «σκληρά κερδισμένο εθνικό δικαίωμα», ενώ για τη Δύση παραμένει μια δυνητική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη τεχνική διαδικασία, την οποία έχουν καταφέρει να ελέγξουν λιγότερες από 15 χώρες παγκοσμίως. Η διαδικασία αυτή αφορά την απομόνωση και τη συγκέντρωση μιας σπάνιας παραλλαγής του ουρανίου, του ισοτόπου U-235, το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να προκαλέσει πυρηνική σχάση.



Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται μέσω κυλίνδρων που περιστρέφονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, γνωστοί ως φυγοκεντρητές (centrifuges). Η χρήση αυτών των μηχανημάτων επιτρέπει τον διαχωρισμό των ισοτόπων και τη σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του U-235.



Η κρισιμότητα των συνομιλιών έγκειται στο γεγονός ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να έχει διπλή χρήση:

Χαμηλά επίπεδα εμπλουτισμού: Το ουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για τη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υψηλά επίπεδα εμπλουτισμού: Εάν το ουράνιο εμπλουτιστεί σε ποσοστό περίπου 90%, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Όπως ανακοινώθηκε, αυτό το λεπτό όριο μεταξύ ειρηνικής χρήσης και στρατιωτικής εφαρμογής είναι που καθιστά τις τεχνικές συζητήσεις στη Βιέννη την ερχόμενη εβδομάδα τόσο κρίσιμες. Η διεθνής κοινότητα αναζητά δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν στο Ιράν την παραγωγή ενέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το πρόγραμμα δεν θα εκτραπεί προς την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

