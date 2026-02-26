Γενεύη: Επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ΗΠΑ και Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν επέστρεψαν το απόγευμα της Πέμπτης στον χώρο των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, προκειμένου να συνεχίσουν τον κρίσιμο γύρο των έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), οι συνομιλίες ξαναρχίζουν σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που κρατούν τη συμφωνία σε τέλμα.

Η μεσολάβηση του Ομάν

Δημοσιογράφοι του AFP έγιναν μάρτυρες της άφιξης των αυτοκινητοπομπών που ανήκουν στις διπλωματικές αποστολές των δύο χωρών στην κατοικία του πρεσβευτή του Ομάν.

Η επιστροφή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από μια διακοπή αρκετών ωρών, η οποία ακολούθησε τον αρχικό γύρο συζητήσεων που διεξήχθη το πρωί της ίδιας ημέρας. Ο ρόλος του Ομάν παραμένει κομβικός, καθώς η χώρα λειτουργεί ως ο βασικός «δίαυλος» επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δεδομένης της έλλειψης απευθείας διπλωματικών σχέσεων.

Οι διαπραγματευτές καλούνται να διαχειριστούν σύνθετα ζητήματα, καθώς το Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων ενώ οι ΗΠΑ την ολοκληρωτική καταστροφή των κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις είναι έμμεσες, η φυσική παρουσία των δύο πλευρών στον ίδιο χώρο στη Γενεύη δίνει μια αίσθηση επείγοντος για την εξεύρεση μιας διπλωματικής διεξόδου που θα αποτρέψει μια περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

