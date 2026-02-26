Εxplainer: Ποια είναι η κατάσταση των οπλικών προγραμμάτων του Ιράν - Τι ισχύει με τα πυρηνικά

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για την απειλή των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη επανεκκινεί το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τις επιδρομές των ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους ικανoύς να φτάσουν στις ΗΠΑ έως το 2035, ενώ ειδικοί θεωρούν την εκτίμηση αυτή συντηρητική.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναφέρει ότι το Ιράν μπορεί να επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε περιορισμένη κλίμακα, αλλά δεν έχει πρόσβαση στις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

Η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ αξιολογεί ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα και ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων έχει ανασταλεί από το 2003, αν και υπάρχει πίεση για επανέναρξη.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για δολοφονίες διαδηλωτών με αριθμό νεκρών που κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 32.000, ενώ οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν επίσημα περίπου 3.000 έως 5.000 θανάτους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε συνοπτικά τα επιχειρήματα για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν στην ομιλία του προς το Κογκρέσο για την Κατάσταση του Έθνους , λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε αυτό που αποκάλεσε τον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υποστήριξη της Τεχεράνης σε ένοπλες ομάδες, τις δολοφονίες αντικυβερνητικών διαδηλωτών τον Ιανουάριο και τα πυραυλικά και πυρηνικά προγράμματα της χώρας απειλές για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις ΗΠΑ.

Τι είπε ο Τραμπ για τα οπλικά προγράμματα του Ιράν;

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις αμερικανικές βάσεις στο εξωτερικό και «εργάζεται για την κατασκευή πυραύλων που σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ». Είπε ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ που διέταξε τον περασμένο Ιούνιο, γνωστές ως Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου», είχαν «εξαλείψει» το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, αλλά η Τεχεράνη «το ξεκινάει από την αρχή» και «αυτή τη στιγμή επιδιώκει ξανά τις σκοτεινές φιλοδοξίες της».

Τι αναφέρουν οι δημόσιες αξιολογήσεις για το Ιράν και τους πυραύλους;

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) δήλωσε ότι το Ιράν διαθέτει οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα από τα οποία θα μπορούσε να αναπτύξει έναν στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο έως το 2035, εφόσον επιλέξει να επιδιώξει την ανάπτυξη της δυνατότητας. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει έναν πύραυλο ικανό να φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ειδικός σε θέματα πυραύλων Τζέφρι Λιούις, του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Μίντλμπουρι στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η εκτίμηση του DIA φαινόταν «πολύ συντηρητική», δεδομένου ότι το Ιράν από το 2013 αναπτύσσει από κοινού με τη Βόρεια Κορέα έναν κινητήρα, τον οποίο η Πιονγκγιάνγκ έχει χρησιμοποιήσει για πολλαπλές εκδόσεις των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων της, οι οποίοι είναι ικανοί να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Τι είναι γνωστό για την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν;

Και τα τρία εργοστάσια στα οποία το Ιράν είναι γνωστό ότι παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πυρηνικές βόμβες ανάλογα με την καθαρότητά του, επλήγησαν από αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Ενώ ο Τραμπ επανειλημμένα δήλωσε μετά τις επιθέσεις ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν καταστραφεί, ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τον περασμένο Ιούνιο ότι το Ιράν θα μπορούσε να ξεκινήσει ξανά τον εμπλουτισμό ουρανίου σε πιο περιορισμένη κλίμακα μέσα σε λίγους μήνες. Η ΔΟΑΕ αναφέρει ότι έχει επιθεωρήσει και τις 13 δηλωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που δεν βομβαρδίστηκαν, αλλά δεν μπόρεσε να επιθεωρήσει καμία από τις τρεις βασικές τοποθεσίες που επλήγησαν τον Ιούνιο: Νατάνζ, Φορντό ή Ισφαχάν.

Πόσο κοντά είναι το Ιράν σε μια πυρηνική βόμβα;

Μία από τις δικαιολογίες που ανέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου ήταν ότι το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Η ΙΑΕΑ και η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν αξιολογήσει ξεχωριστά ότι το Ιράν διέκοψε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων το 2003.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδίωξε ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, λέει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι δυτικές δυνάμεις λένε ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη μη στρατιωτική δικαιολογία για τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν στα επίπεδα που έχει παράγει, και η ΔΟΑΕ έχει δηλώσει ότι αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Καμία άλλη χώρα δεν το έχει κάνει χωρίς τελικά να παράγει πυρηνικά όπλα.

Στην ετήσια αξιολόγηση απειλών παγκοσμίως για το 2025, η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ δήλωσε ότι συνέχισε να αξιολογεί ότι «το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα και ότι ο (Ανώτατος Ηγέτης Αλί) Χαμενεΐ δεν έχει εγκρίνει εκ νέου το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που ανέστειλε το 2003, αν και πιθανότατα έχει ασκηθεί πίεση πάνω του για να το πράξει».

Ο Τραμπ αργότερα απέρριψε την εκτίμηση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, λέγοντας ότι η ίδια και η κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έκαναν λάθος και ότι το Ιράν ήταν «πολύ κοντά» στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του.

Τι είπε ο Τραμπ για τις δολοφονίες διαδηλωτών;

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε την κατηγορία ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 32.000 διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, στοιχεία που δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν άμεσα. Η αμερικανική ομάδα HRANA, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ανέφερε σε έκθεση που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει καταγράψει 7.007 επαληθευμένους θανάτους και έχει 11.744 υπό εξέταση.

Λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανέφερε για πρώτη φορά τον αριθμό των νεκρών σε 32.000 την περασμένη εβδομάδα , ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη δημοσιεύσει μια «ολοκληρωμένη λίστα» με όλους τους 3.117 νεκρούς στις ταραχές. Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών του προσωπικού ασφαλείας.

