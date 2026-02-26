Τι σημαίνει η ανάπτυξη των κορυφαίων αμερικανικών μαχητικών F-22 για πιθανό χτύπημα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ έστειλαν κορυφαία μαχητικά αεροσκάφη στο Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσουν βομβαρδιστικά στη χώρα για μια πιθανή πολεμική αποστολή, καθώς οι δύο χώρε προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το Ιράν.

Τι σημαίνει η ανάπτυξη των κορυφαίων αμερικανικών μαχητικών F-22 για πιθανό χτύπημα στο Ιράν
Eνα F-22 Raptor της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώνεται κατά τη διάρκεια επίδειξης στην αεροπορική βάση Langley στο Hampton της Βιρτζίνια.
AP
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν για πρώτη φορά μαχητικά F
  • 22 Raptor και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ για πιθανή πολεμική αποστολή κατά του Ιράν.
  • Η κίνηση εντάσσεται στη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενόψει νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Η χρήση ισραηλινών βάσεων επιτρέπει στις ΗΠΑ να διασκορπίσουν τα αεροσκάφη τους, καθώς χώρες όπως η Σαουδική Αραβία αρνούνται να παραχωρήσουν τον εναέριο χώρο τους για επίθεση στο Ιράν.
  • Η ανάπτυξη των F
  • 22 σηματοδοτεί εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ
  • Ισραήλ και αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική στάση μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ.
  • Το Ισραήλ διαθέτει ισχυρή αεροπορική και πυραυλική άμυνα, η οποία θα βοηθήσει στην προστασία των υψηλής αξίας αμερικανικών αεροσκαφών που σταθμεύουν στη χώρα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε παραμονές του νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ΗΠΑ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουν να τονίσουν πόσο στενά συνεργάζονταν με το Ισραήλ. Η ανάπτυξη των F-22 Raptors αυτή την εβδομάδα θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να υπερασπιστούν καλύτερα το ισραηλινό έδαφος και τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή από τα ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του να πλήξει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης. Θα παράσχει επίσης στις ΗΠΑ ένα αεροσκάφος που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθετικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη χώρα.. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει στρατεύματα στο Ισραήλ για να χειριστούν το αντιπυραυλικό σύστημα Thaad και έχουν προηγουμένως τοποθετήσει αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με βαλλιστική πυραυλική άμυνα κοντά στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στην προστασία της χώρας από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αναπτύξεις αυτές σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική στάση μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και άλλες αραβικές χώρες. Δεκαετίες πριν από τις συμφωνίες, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προσπαθούσαν να αποφύγουν την εντύπωση ότι ήταν στενά συνδεδεμένες με τον ισραηλινό στρατό.

«Η λειτουργία αεροσκαφών από ισραηλινές βάσεις είναι πρωτοφανής», δήλωσε ο Ντένις Ρος , πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που έχει εργαστεί για Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ανάπτυξη και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ωστόσο, βίντεο με το αεροσκάφος να φτάνει στο Ισραήλ άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάπτυξη των F-22 σημειώνεται καθώς η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο ή το έδαφός τους για επίθεση στο Ιράν, περιορίζοντας τις αμερικανικές επιλογές για τη στάθμευση των εκατοντάδων αεροσκαφών που είναι απαραίτητα για μια μεγάλη επιχείρηση.

Η χρήση ισραηλινών αεροπορικών βάσεων θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να διασκορπίσουν τα πολεμικά τους αεροσκάφη σε μια ποικιλία βάσεων, αντί να συγκεντρώνουν όλη την αεροπορική τους δύναμη σε λίγα περιφερειακά αεροδρόμια, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πολλά από τα αμερικανικά αεροσκάφη που έχουν σταλεί στην περιοχή καθώς ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Τεχεράνη να συμφωνήσει σε μια πυρηνική συμφωνία είναι σταθμευμένα στην αεροπορική βάση Μουβάφακ Σαλτί στην Ιορδανία.

Πέρυσι, F-22 συνόδευσαν βομβαρδιστικά B-2 κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν . «Το F-22 είναι το κορυφαίο μαχητικό στον κόσμο», δήλωσε ο Charles Corcoran , απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην πιλότος F-22. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή επιθέσεων, τη συνοδεία βομβαρδιστικών και σε αμυντικό ρόλο εναντίον πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης».

Το ζήτημα της συνεργασίας με τον ισραηλινό στρατό ήταν ευαίσθητο εδώ και δεκαετίες. Πριν από το 2021, η ευθύνη του αμερικανικού στρατού για το Ισραήλ εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Αυτή η ρύθμιση διευκόλυνε τους Αμερικανούς στρατηγούς στην περιοχή της Κεντρικής Διοίκησης να συναλλάσσονται με τους Άραβες ομολόγους τους χωρίς να αλληλεπιδρούν με το Ισραήλ, το οποίο θεωρούνταν εχθρός από μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου εκείνη την εποχή.

Μετά την ανακοίνωση των Συμφωνιών του Αβραάμ, ο Τραμπ διέταξε να τεθεί το Ισραήλ υπό την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης . Η ανάπτυξη των F-22 «είναι το αποτέλεσμα δύο εξελίξεων: της αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και της άρνησης τόσων πολλών χωρών να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους», δήλωσε ο Elliott Abrams , ο οποίος κατείχε ανώτερες θέσεις σε αρκετές Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. «Αναρωτιέμαι αν, με την πάροδο του χρόνου, οι Αμερικανοί θα αναρωτιούνται γιατί έχουμε βάσεις σε χώρες που δεν συνεργάζονται όταν τους το ζητάμε».

Ο αμερικανικός στρατός κατέβαλε έντονες προσπάθειες να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ όταν εξαπέλυσε την εκστρατεία «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991 για να εκδιώξει τις ιρακινές δυνάμεις από το Κουβέιτ. Όταν το Ισραήλ συνεισέφερε τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό εκκαθάρισης ναρκών για την επιχείρηση, ένας αξιωματικός του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ έβαψε τον εξοπλισμό με τα διακριτικά της αμερικανικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, φορτώθηκε σε αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-5 που πέταξαν πάνω από τη Μεσόγειο πριν στραφούν προς τη Σαουδική Αραβία, ενισχύοντας το τέχνασμα ότι επρόκειτο για αμερικανικό εξοπλισμό που παραδιδόταν από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έστειλαν επίσης αντιπυραυλικές συστοιχίες Patriot εκείνη τη χρονιά στο Ισραήλ για να υπερασπιστούν τη χώρα από τις επιθέσεις με πυραύλους Scud, τις οποίες είχε διατάξει ο τότε Ιρακινός πρόεδρος Σαντάμ Χουσεΐν . Στόχος ήταν να αποτραπεί το Ισραήλ από το να αναλάβει στρατιωτική δράση εντός του Ιράκ για να προσπαθήσει να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων, ένα βήμα που η Ουάσινγκτον φοβόταν ότι θα μπορούσε να ταράξει τα αραβικά μέλη του συνασπισμού της.

Τώρα η κατάσταση έχει κάπως αντιστραφεί και η αντιπυραυλική άμυνα του Ισραήλ είναι αυτή που θα βοηθήσει στην προστασία των F-22 που έχουν την έδρα τους στη χώρα.«Αν επρόκειτο να τοποθετήσω κάπου ένα πολύ υψηλής αξίας περιουσιακό στοιχείο, θα ήθελα οπωσδήποτε να επιλέξω μια χώρα που διαθέτει αρκετά ισχυρή αεροπορική και πυραυλική άμυνα», δήλωσε ο Ντάγκλας Μπίρκι , εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ.

