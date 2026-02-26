Μέση Ανατολή: Διαπραγματεύσεις Ιραν-ΗΠΑ υπό τη σκιά αεροπλανοφόρων - Τι δυνάμεις συγκεντρώνουν

Σε αυτή τη φωτογραφία του Σαββάτου, 8 Απριλίου 2017, που παρέχει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το USS Gerald R. Ford ξεκινά την πρώτη από τις θαλάσσιες δοκιμές του για να δοκιμάσει για πρώτη φορά διάφορα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας με τη δική του ισχύ,

Ως την πιο κρίσιμη ημέρα περιγράφουν αρκετοί την σημερινή Πέμπτη ,26 Φεβρουαρίου, για το τι μέλλει γεννέσθαι στην Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες καθώς λαμβάνει χώρα ο κρίσιμος 3ος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, το κλίμα στις όχθες της λίμνης Λεμάν δεν είναι αποκλειστικά διπλωματικό. Ενώ οι αντιπροσωπείες προσέρχονται στο τραπέζι, η Ουάσιγκτον στέλνει ένα σαφές μήνυμα «ισχύος», ολοκληρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, ενώ «ενισχύσεις συνεχίζουν να καταφτάνουν».

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και δορυφορικές απεικονίσεις:

Η Άφιξη του «Γίγαντα»: Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, ολοκληρώνει τον ανεφοδιασμό του στη Σούδα και σύντομα θα βάλει πλώρη για την Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενωθεί με τη δύναμη κρούσης του USS Abraham Lincoln.

Πέρα από την επιβλητική παρουσία των αεροπλανοφόρων, η Ουάσιγκτον έχει παρατάξει μια «αρμάδα» που ξεπερνά σε ισχύ πυρός ακόμα και τα επίπεδα του 2003. Σύμφωνα με πηγές του CSIS και του USNI News, τουλάχιστον 13 αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων κλάσης Arleigh Burke (όπως τα USS Frank E. Petersen Jr. και USS Michael Murphy) περιπολούν ήδη στην Αραβική Θάλασσα, τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Τα πλοία αυτά, εξοπλισμένα με το σύστημα Aegis και εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk, αποτελούν την πρώτη γραμμή τόσο για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων όσο και για τη διεξαγωγή πληγμάτων ακριβείας βαθιά στο ιρανικό έδαφος. Αυτή η «δυαδική» παρουσία αεροπλανοφόρων και δεκάδων πλοίων συνοδείας δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό, που ο Πρόεδρος Τραμπ περιγράφει ως το απόλυτο μέσο πίεσης για την αποδοχή των αμερικανικών όρων στη Γενεύη.

Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός υπερσύγχρονων μαχητικών F-22 Raptor έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Ισραήλ (και συγκεκριμένα στην βάση Ovda), ενώ περισσότερα F-22 φέρονται να διασχίζουν τον Ατλαντικό με πιθανότερο προορισμό την ίδια ακριβώς βάση.

Παράλληλα, αεροσκάφη F-16 έχουν μετασταθμεύσει στο Ντιέγκο Γκαρσία, ενισχύοντας τη δυνατότητα πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Αυτά τα αεροπλάνα έρχονται να προστεθούν στον σημαντικό αριθμό αεροσκαφών που υπάρχουν στα αεροπλανοφόρα.

Ο 5ος στόλος βγήκε στα ανοιχτά: Η αποχώρηση των σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού από την αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν ερμηνεύεται από αναλυτές ως κίνηση προστασίας του στόλου από πιθανή ιρανική απάντηση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Αόρατη Ραχοκοκαλιά: Μια Αδιάκοπη «Αερογέφυρα» Εφοδιασμού

Πίσω από τη βιτρίνα των stealth μαχητικών, εξελίσσεται μια λιγότερο «φωτογενής» αλλά πολύ πιο κρίσιμη επιχείρηση. Η Ουάσιγκτον έχει ενεργοποιήσει μια γιγαντιαία αερογέφυρα (Air Bridge), η οποία μεταφέρει επί εικοσιτετραώρου βάσεως χιλιάδες τόνους εφοδίων προς τις προκεχωρημένες βάσεις στην Ιορδανία, το Κατάρ και το Ισραήλ.

Η συνεχή ροή των στρατηγικών μεταφορικών C-17 Globemaster III και των θηριωδών C-5M Super Galaxy περιγράφεται από αναλυτές ως η «ραχοκοκαλιά» της επερχόμενης επιχείρησης. Αυτά τα ιπτάμενα μεγαθήρια δεν μεταφέρουν μόνο προσωπικό, αλλά κυρίως το «πυρομαχικό βάθος» που απαιτείται για μια παρατεταμένη σύγκρουση: από έξυπνες βόμβες ακριβείας (JDAMs) και πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και THAAD, μέχρι κινητές νοσοκομειακές μονάδες και εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας για τη συντήρηση των F-22.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πυκνότητα των πτήσεων των ιπτάμενων τάνκερ KC-46 Pegasus και KC-135 Stratotanker. Η παρουσία δεκάδων τέτοιων αεροσκαφών στους αιθέρες της Μεσογείου και του Κόλπου αποτελεί τον πλέον αδιάψευστο μάρτυρα πολεμικής ετοιμότητας, καθώς είναι αυτά που θα επιτρέψουν στα μαχητικά να παραμείνουν στον αέρα για ώρες, εκτελώντας πλήγματα βαθιά εντός της ιρανικής επικράτειας.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ δεν προετοιμάζονται απλώς για μια επίδειξη ισχύος, αλλά για τη διατήρηση μιας πλήρους κλίμακας στρατιωτικής μηχανής που μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη ένταση, ακόμα κι αν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη καταρρεύσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Η «Κόκκινη Γραμμή» της Εμπλοκής

Η κυβέρνηση Τραμπ, εκπροσωπούμενη από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, προσέρχεται στη Γενεύη με μια απαράβατη απαίτηση: την πλήρη παύση του εμπλουτισμού ουρανίου. Παρά το ότι το Ιράν έχει έτοιμη την δική του πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, πλέον διεθνείς αναλυτές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για την επιτυχία των συνομιλιών, καθώς το τελεσίγραφο των 10-15 ημερών που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει στο τέλος του, ενώ η παρουσία σημαντικού αριθμού F-22, δεκάδων F-35 και δεκάδων άλλων μαχητικών στο θέατρο επιχειρήσεων δείχνει ότι το Πεντάγωνο έχει ήδη έτοιμο το σχέδιο για μια πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία, σε περίπτωση που η σημερινή συνάντηση καταλήξει σε αδιέξοδο.

