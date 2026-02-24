Χαρτογράφηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μ. Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές κατά του Ιράν

Η ναυτική «αρμάδα» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο -με δύο αεροπλανοφόρα και 14 πολεμικά πλοία- είναι η μεγαλύτερη που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή από το 2013 και την αρχή της Επιχείρησης «Ιρακινή Ελευθερία» όταν συγκεντρώθηκαν πέντε ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford αναμένεται να επιχειρήσει εντός της εμβέλειας του ιρανικού εδάφους, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και με πρόσθετες μοίρες αεροσκαφών που έχουν αναπτυχθεί σε βάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Τα συστήματα Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) -τα κορυφαία αμερικανικά αντιαεροπορικά/αντιπυραυλικά συστήματα, σχεδιασμένα για την προστασία από βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς- έχουν επίσης ενισχυθεί για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν χαρακτηρίσει τις αναπτύξεις ως αμυντικές και τονίζουν οτι αποσκοπούν στην αποτροπή της κλιμάκωσης. Η κλίμακα της συγκεντρωσης ωστόσο εγείρει φόβους ότι οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει πυραυλικές επιθέσεις, θαλάσσια παρενόχληση στο Στενό του Ορμούζ ή δράση από δυνάμεις πληρεξουσίων στο Ιράκ, τη Συρία και αλλού.

Βασικές στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Στην Ουάσιγκτον οι εσωτερικές συζητήσεις αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη ένταση μεταξύ πολιτικών στόχων και στρατιωτικής πραγματικότητας. Ενώ λέγεται ότι ο Τραμπ επιδιώκει μια δραματική επίδειξη ισχύος, ανώτεροι διοικητές έχουν τονίσει ότι οι πόλεμοι σπάνια εξελίσσονται σύμφωνα με το σενάριο και ότι ακόμη και περιορισμένες επιθέσεις μπορούν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αντιποίνων από την Τεχεράνη και τους αντιπροσώπους της εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των περιφερειακών συμμάχων. Μια τέτοια κλιμάκωση, προειδοποίησαν αξιωματούχοι, θα μπορούσε να απαιτήσει πρόσθετα αμερικανικά στρατεύματα και πόρους.

Η δύναμη είναι ικανή για επιθέσεις στο Ιράν και για την προστασία των συμμάχων και των εταίρων των ΗΠΑ στην περιοχή, δεν διαθέτει ωστόσο πεζοναύτες, ειδικές δυνάμεις επιχειρήσεων (SOF) για επιδρομές ή επίγειες επιχειρήσεις, ούτε την εφοδιαστική αλυσίδα για μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία. Είναι επίσης πολύ μικρότερη από αυτή που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1991 και το 2003 εναντίον του Ιράκ για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις και αλλαγή καθεστώτος, σημειώνει μεταξύ άλλων το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS)

Η απειλή των ΗΠΑ

Αρχικά, οι απειλές των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στην προστασία των Ιρανών διαδηλωτών. Στις 2 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι «αν το Ιράν [πυροβολήσει] και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές», οι ΗΠΑ «θα σπεύσουν να τους σώσουν». Ακολούθησε η απειλή επιβολής δασμών στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Εκείνη την εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να εξαπολύσουν μια τιμωρητική επίθεση, αλλά δεν είχαν την ικανότητα να προστατεύσουν πλήρως τους συμμάχους και τους εταίρους τους στην περιοχή, οι οποίοι φοβήθηκαν ιρανικά αντίποινα. Δεν υπήρχε αεροπλανοφόρο στην περιοχή επειδή το USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του είχαν σταλεί στην Καραϊβική. Για να καλυφθεί το κενό, η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διατάχθηκε να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή περίπου στις 15 Ιανουαρίου, αλλά χρειάστηκε περισσότερο από μία εβδομάδα για να φτάσει. Η ιρανική κυβέρνηση είχε χρόνο να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε στη συνέχεια από το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες - έναν μακροχρόνιο πολιτικό στόχο των ΗΠΑ. Στις 28 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έγραψε ότι «μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν». Απείλησε με μια ακόμη επίθεση όπως η Επιχείρηση «Σφυρί Μεσονυχτίου», εκτός εάν το Ιράν «έρθει γρήγορα στο τραπέζι και διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - όχι πυρηνικά όπλα». Το Ford εστάλη από την Καραϊβική πίσω στη Μεσόγειο στις 12 Φεβρουαρίου. Ακολούθησαν οι αεροπορικές δυνάμεις .

Οι Δυνάμεις Ιστορικά

Η Μέση Ανατολή έχει εδώ και καιρό ναυτική παρουσία των ΗΠΑ, αν και σε χαμηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Το επίπεδο των δυνάμεων αυξήθηκε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το πρώτο σχήμα που ακολουθεί δείχνει το επίπεδο των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή από το καλοκαίρι του 2023.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο από το καλοκαίρι του 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή Ευρώπης-Μέσης Ανατολής μετά τον Οκτώβριο του 2023. Στην αρχή της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, δύο αεροπλανοφόρα βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές και ναυτικές επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην επιχείρηση Rough Rider. Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εντάθηκαν επίσης καθώς οι ανταλλαγές πυραύλων τον Απρίλιο του 2024 οδήγησαν τελικά στον Πόλεμο των Δώδεκα Ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Τον Οκτώβριο του 2025, το αεροπλανοφόρο Ford εστάλη στην Καραϊβική και δεν υπήρχε κάλυψη αεροπλανοφόρων στην Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν σύμφωνο με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ , η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και εγκεινίαζε την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή επειδή το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του είχαν ηττηθεί.

Η «Αρμάδα» της Μέσης Ανατολής

Η τρέχουσα ναυτική ανάπτυξη σηματοδοτεί μια νέα κορύφωση των πλοίων στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου το 2023. Το παρακάτω σχήμα συγκρίνει την «αρμάδα της Μέσης Ανατολής» με προηγούμενες ναυτικές εκστρατείες. Τα πλοία εδώ είναι ένα διαφορετικό μείγμα από αυτά που αναπτύχθηκαν για την Επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα», η οποία συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Στην Καραϊβική, μια πλωτή βάση χρησίμευσε ως μητρικό πλοίο για τις Ειδικές Δυνάμεις. Υπήρχε επίσης μια ομάδα αμφίβιων δυνάμεων που επιχειρούσε με 2.200 πεζοναύτες. Καμία από τις δύο δεν έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μέχρι στιγμής. Μόλις φτάσει το Ford (το οποίο κατέπλευσε χθες στον Κόλπο της Σούδας, στα Χανιά της Κρήτης) οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν 2 αεροπλανοφόρα, 11 καταδρομικά και αντιτορπιλικά, και 3 μικρά μαχητικά στη Μέση Ανατολή.



Το επίπεδο είναι συγκρίσιμο με την Επιχείρηση «Αλεπού της Ερήμου», μια τετραήμερη εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν το 1998. Στη συνέχεια, ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον διέταξε επιθέσεις εναντίον του Ιράκ, καθώς ο Σαντάμ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ.

Οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν μετά από 70 ώρες και ο Κλίντον δήλωσε ότι ο στόχος της «υποβάθμισης του προγράμματος όπλων μαζικής καταστροφής του Σαντάμ και των σχετικών συστημάτων παράδοσης» είχε επιτευχθεί. Ωστόσο, το επίπεδο των ναυτικών δυνάμεων σήμερα είναι πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο που χρησιμοποιήθηκε το 1990 για την εκδίωξη των ιρακινών δυνάμεων από το Κουβέιτ και το 2003 για την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ναυτικές Δυνάμεις των ΗΠΑ

Σήμερα, 292 πλοία αποτελούν το Ναυτικό των ΗΠΑ, 223 εκ των οποίων είναι πολεμικά πλοία (USS) και 59 είναι πλοία υποστήριξης (USNS). Τα περισσότερα βρίσκονται σε λιμάνι ή σε συντήρηση και εκπαίδευση, με λιγότερο από το ένα πέμπτο της δύναμης στη θάλασσα για επιχειρήσεις. Συνολικά 51 πλοία του Ναυτικού βρίσκονται στη θάλασσα διεξάγοντας επιχειρήσεις, 18 εκ των οποίων βρίσκονται στη Μέση Ανατολή (16 USS και 2 USNS). Το συμπέρασμα είναι ότι το 35% των πλοίων του Ναυτικού που είναι έτοιμα για στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Το παρακάτω σχήμα αναλύει τη δύναμη μάχης του Ναυτικού.

Η Αρμάδα της Μέσης Ανατολής ως μέρος της συνολικής δύναμης μάχης

Συνολική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή

Παράλληλα με τα ναυτικά μέσα, η κυβέρνηση Τραμπ συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό αεροπορικών μέσων στη Μέση Ανατολή. Αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη μπορούν επίσης να μεταφερθούν στη Μέση Ανατολή. Η ροή πρόσθετων αεροσκαφών προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συνεχίζεται - αρκετά F-22 έφτασαν στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία στο Λέικενχιθ του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ναυτικές, αεροπορικές και επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και τις συγκρίνει με τέσσερα σημεία αναφοράς.

Δυνάμεις στην περιοχή σήμερα, στη Μέση Ανατολή ή κοντά σε αυτήν, και σε προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες

Ο πίνακας δείχνει συνοπτικά ότι το τρέχον επίπεδο ισχύος είναι συγκρίσιμο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην Επιχείρηση «Αλεπού της Ερήμου», η οποία περιελάμβανε τέσσερις ημέρες τιμωρητικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. Με τη σημερινή ισχύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν 50-100 πυραύλους Tomahawk και άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και άλλων δυνάμεων ασφαλείας ή εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μια τέτοια επιχείρηση θα ευθυγραμμιζόταν με τις δηλωμένες λογικές του προέδρου για τη χρήση στρατιωτικής βίας: υποστήριξη των διαδηλωτών και αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο μεγάλος αριθμός αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου (C-17 και C-5M) και δεξαμενόπλοιων (KC-135 και KC-46A) που κινούνται προς τη Μέση Ανατολή δεν υποδηλώνει καμία ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αντίθετα, αυτά τα αεροσκάφη φέρουν οχήματα, εξοπλισμό υποστήριξης και πυρομαχικά για τις μοίρες αεροσκαφών που αναπτύσσονται στο θέατρο επιχειρήσεων,

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διαθέτουν ειδικές επιχειρήσεις και επίγειες μονάδες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επιδρομών ή επιχειρήσεων στην ξηρά. Η αρπαγή της ιρανικής ηγεσίας, επομένως, δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, ιδίως δεδομένης της απόστασης των πιθανών σημείων εκτόξευσης από την Τεχεράνη.

Οι διαθέσιμες δυνάμεις είναι επίσης ανεπαρκείς για αλλαγή καθεστώτος πέρα ​​από περιορισμένες στοχευμένες επιθέσεις. Είναι απίθανο οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν σε Ιρανούς ηγέτες, δεδομένων των ανησυχιών για αντίποινα και τις αμφιβολίες για τη νομιμότητα μίας τέτοιας επίθεσης. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα του καθεστώτος ακόμη και μετά τις σημαντικές απώλειες από τις ισραηλινές επιχειρήσεις υποδηλώνει ότι ο ενδεχόμενος «αποκεφαλισμός» δεν θα αποσταθεροποιήσει το καθεστώς. Τέλος, δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις για μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία εβδομάδων. Αυτό θα απαιτούσε σημαντική υλικοτεχνική ενίσχυση, κάτι που είναι δυνατό αλλά θα απαιτούσε επιπλέον χρόνο.

