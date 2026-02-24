Guardian: Κουσνέρ και Γουίτκοφ θα βοηθήσουν στην τελική απόφαση για την επίθεση στο Ιράν

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν θα εξαρτηθεί εν μέρει από την κρίση των ειδικών απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που θα κληθούν να αποφασίσουν εάν η Τεχεράνη καθυστερεί ή όχι σε μια συμφωνία για την παραίτηση από την ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για τυχόν πλήγματα, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται να λάβει την τελευταία πρόταση από το Ιράν αυτή την εβδομάδα, ενόψει του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Αυτές οι συνομιλίες θα διεξαχθούν από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ που θα διαμορφώσουν με τη γνώμη τους την τελική απόφαση του Τραμπ. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει στους συμβούλους του ότι εξετάζει περιορισμένα πλήγματα για να πιέσει το Ιράν και, σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος.

El presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) FR172296 AP

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ ήταν μέλος της ομάδας που συμβούλευε τον Τραμπ για την απόφασή του σχετικά με το πώς θα προχωρήσει με το Ιράν και είχε συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις που σχετίζονται με το θέμα. Ο Τραμπ έχει λάβει πολλαπλές ενημερώσεις σχετικά με στρατιωτικές επιλογές, ανέφεραν οι πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης την Τετάρτη στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου. Έχει επίσης ζητήσει τις απόψεις ενός ευρέος φάσματος αξιωματούχων στη Δυτική Πτέρυγα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει με το Ιράν.

Οι άλλοι κύριοι σύμβουλοι περιλαμβάνουν τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του κοινού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, τη Σούζι Γουάιλς, αρχηγό του προσωπικού του Λευκού Οίκου, και την Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Βανς παρουσίασε και τις δύο πλευρές του επιχειρήματος για τις αεροπορικές επιδρομές. Αλλά ενημέρωσε τον Κέιν για τους πιθανούς κινδύνους, κυρίως επειδή ήταν πολύ λιγότερο σίγουρος για την πιθανότητα επιτυχίας της επίθεσης στο Ιράν από ό,τι για την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

To USS Gerald R. Ford σε θαλάσσιες δοκιμές το 2017, στο Νιούπορτ Νιους της Βιρτζίνια. U.S. Navy

Η ανησυχία του Κέιν επικεντρώνεται στο χαμηλό απόθεμα αντιπυραυλικών συστημάτων, ανέφεραν οι πηγές. Μετά τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών του Ιράν από τον Τραμπ πέρυσι, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 30 πυραύλους Patriot για να αναχαιτίσουν ιρανικές αντεπιθέσεις, στη μεγαλύτερη μεμονωμένη χρήση αυτών των πυραύλων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αυτές οι αντεπιθέσεις είχαν περιορισμένο εύρος. Αλλά, αυτή τη φορά, το Ιράν έχει ορκιστεί να αντιδράσει όσο το δυνατόν πιο σκληρά σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, και ο ανώτατος ηγέτης του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει την ικανότητα να βυθίσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ο Κέιν έχει εκφράσει πιο έντονα τις ανησυχίες του εντός του Πενταγώνου από ό,τι όταν ενημέρωσε τον Τραμπ, σε αυτό που αξιωματούχοι έχουν ιδιωτικά εικάσει ως μια προσπάθεια να μην φαίνεται ότι στηρίζει μια συγκεκριμένη πορεία δράσης, λένε καλά πληροφορημένες πηγές.

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο Κέιν είναι «ένας ιδιαίτερα σεβαστός επαγγελματίας, του οποίου η δουλειά απαιτεί την παροχή αμερόληπτων πληροφοριών στον Αρχηγό, κάτι που κάνει άψογα» και ότι δεν εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.

Υπάρχει όμως και αβεβαιότητα εντός της κυβέρνησης σχετικά με το εάν οι αεροπορικές επιδρομές θα ήταν αρκετές για να πιέσουν το Ιράν να συνάψει συμφωνία - ή ακόμα και να επιφέρουν την απομάκρυνση του Χαμενεΐ και του κύκλου των θρησκευτικών ηγετών του.

Για τον σκοπό αυτό, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης διερευνήσει πιθανές λύσεις για την αποφυγή στρατιωτικών συγκρούσεων. Μεταξύ των ιδεών που συζητούνται είναι να επιτραπεί στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένη ικανότητα πυρηνικού εμπλουτισμού αυστηρά για ιατρική έρευνα, θεραπεία ή άλλους πολιτικούς ενεργειακούς σκοπούς.

Ο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να ενημερώσει τον πρωθυπουργό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, πριν από αυτό που θα μπορούσε να είναι η τελική διαπραγμάτευση, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι θέσεις σκλήρυναν.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι η οδηγία του Τραμπ ήταν να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα διατηρήσει μηδενική ικανότητα πυρηνικού εμπλουτισμού - μόνο και μόνο για να δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Aμπάς Αραγκτσί στην εκπομπή Face the Nation του CBS ότι η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από τον εμπλουτισμό.

Καθώς προετοιμάζονται για την πιθανότητα ο Τραμπ να εγκρίνει στρατιωτική δράση, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.Το USS Gerald Ford, το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, αναμένεται να φτάσει εντός ημερών.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο κινούνταν νότια της Ιταλίας την Κυριακή καθ' οδόν προς το Ισραήλ, θα γινόταν το δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Η άφιξή του θα προσέθετε σε δεκάδες προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22, μαζί με βομβαρδιστικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Η συγκέντρωση θα έδινε στον Τραμπ την επιλογή να διατηρήσει μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, αντί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση όπως η επιχείρηση του περασμένου καλοκαιριού, όταν βομβαρδιστικά B-2 πέταξαν από τις ΗΠΑ για να χτυπήσουν έναν μικρό αριθμό εγκαταστάσεων εμπλουτισμού στο Φορντό, το Ισφαχάν και το Νατάνζ.

