Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας στην Καλαμαριά και το σημείο του εγκλήματος

Ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές την επόμενη ημέρα, συνοδευόμενος από δικηγόρο, και φέρεται να ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, είχε δεχθεί απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα που δεν γνώριζε, έξω από την οικία του. Όπως υποστηρίζει, ενώ βρισκόταν στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το θύμα χωρίς να έχει επίγνωση του ποιον ή πού τραυματίζει, κάνοντας λόγο για ενέργεια σε συνθήκες άμυνας. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε του ανήκε.

Στο πλαίσιο υπεράσπισης του ισχυρισμού περί επίθεσης, ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικές κακώσεις –για τις οποίες φέρεται να απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό μετά το περιστατικό– καθώς και εκδορές στα κάτω άκρα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, που επιβεβαιώνει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή.

Για την ίδια υπόθεση, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε πλημμεληματική δίωξη σε βάρος δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα, με ενδείξεις ότι το περιστατικό σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα. Ένα από τα δύο πρόσωπα τελεί υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο στις Αρχές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε συμμορία, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε διακεκριμένη μορφή και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με εφαρμογή και των επιβαρυντικών διατάξεων του νέου Αθλητικού Νόμου.

