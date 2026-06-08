Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βικτώριας, στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 05/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Αχμέντ Ζία (ον.) Τζαμπάρ Κέλ (επ.), 14 ετών, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην

περιοχή της Βικτώριας, στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 08/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

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