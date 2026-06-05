Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από την Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από την Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης

σήμερα 05/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν

αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε

κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ.. έχει ύψος 1,75 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και

καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν σορτς, άσπρη

μπλούζα και γκρι σάκο.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ Θεσσαλονίκης, η ΕΟΔ Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

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