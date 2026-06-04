Συναγερμός στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση 84χρονου κατοίκου της Κράψης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 84χρονου κατοίκου της Κράψης Ιωαννίνων, ο οποίος απομακρύνθηκε από την οικία του με όχημα τύπου τζιπ και έκτοτε αγνοείται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα του ηλικιωμένου, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ο ίδιος. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, δύο στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ, επτά μέλη της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο χειριστές της Ομάδας ΣμηΕΑ Ηπείρου που συνδράμουν με τη χρήση drone.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του 84χρονου.