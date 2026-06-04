Συναγερμός στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση 84χρονου κατοίκου της Κράψης

Έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, ωστόσο ο 84χρονος ακόμα αγνοείται - Έχουν σηκωθεί drone 

Newsbomb

Συναγερμός στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση 84χρονου κατοίκου της Κράψης
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 84χρονου κατοίκου της Κράψης Ιωαννίνων, ο οποίος απομακρύνθηκε από την οικία του με όχημα τύπου τζιπ και έκτοτε αγνοείται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα του ηλικιωμένου, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ο ίδιος. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, δύο στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ, επτά μέλη της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο χειριστές της Ομάδας ΣμηΕΑ Ηπείρου που συνδράμουν με τη χρήση drone.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του 84χρονου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λεμεσός: Μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση - Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κενό γράμμα η εκεχειρία στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότο

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει με τα κεντρικά δελτία; Ποιοι «χτυπούν» 15άρια, ποιοι μονοψήφια

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίποτα δεν χαλάει αυτόν τον γάμο: Η απρόβλεπτη αντίδραση νεόνυμφων στην 5λεπτη καταιγίδα

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δασκάλα δημοτικού μετέτρεψε την τάξη της σε... παραμύθι - Δείτε βίντεο

11:54ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Με λουλούδια, αλλά και διαμαρτυρίες η υποδοχή στο ΑΧΕΠΑ

11:45WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»

11:43ANNOUNCEMENTS

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

11:40ΕΥ ΖΗΝ

5 τρόφιμα που είναι πιο υγιεινά ωμά παρά μαγειρεμένα

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε η δημιουργός του «Περσέπολις» - «Από θλίψη, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της»

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του διεθνούς αεροδρομίου

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τέλος και επίσημα για την ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

11:27WHAT THE FACT

Τύλιξαν γέφυρα με αλουμινόχαρτο στο Λονδίνο: Το κόλπο για την καταπολέμηση του καύσωνα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση 84χρονου κατοίκου της Κράψης

11:12LIFESTYLE

Guardian για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: «Τι στο καλό συμβαίνει;» - Γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα στο καστ;

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Τέρμα από παιδί μου, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας» - Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος πρίγκιπα του Ντουμπάι και τα τρία παιδιά της «απήχθησαν» σε νυχτερινή έφοδο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν νύχτα στα φρεάτια - Το μυστήριο που έχει κάνει τις Αρχές να χάσουν τον ύπνο τους

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε η δημιουργός του «Περσέπολις» - «Από θλίψη, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Παραμένουν άφαντοι οι γονείς της 3χρονης -Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων ύστερα από παράσυρση

11:12LIFESTYLE

Guardian για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: «Τι στο καλό συμβαίνει;» - Γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα στο καστ;

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δασκάλα δημοτικού μετέτρεψε την τάξη της σε... παραμύθι - Δείτε βίντεο

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε μέλι κάθε μέρα

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Αγωνία για το ταξί που «βούτηξε» στη θάλασσα -Άγνωστο αν είχε επιβάτες, δύσκολο το έργο των δυτών

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Αναμνηστικό βίντεο: Άγρια συμπλοκή γονιών σε αποφοίτηση νηπιαγωγείου και ένα μωρό στη μέση του καυγά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ