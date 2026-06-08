Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη

Η σημασία του ευρήματος ξεπερνά κατά πολύ την ανακατασκευή του μακρινού παρελθόντος της Ανταρκτικής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη
Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ερευνητές εντόπισαν έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα βεντάλιας κάτω από τον πάγο της Ανατολικής Ανταρκτικής.
  • Ο σχηματισμός περιλαμβάνει γνωστές παγετώδεις γεωμορφές, όπως τις λεκάνες Wilkes, Aurora και τη λίμνη Vostok.
  • Η δομή αποτελεί πιθανώς ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά του πλανήτη και συνδέει παλιότερα μελετημένα στοιχεία σε ένα ενιαίο σύστημα.
  • Η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική εξέλιξη της Ανταρκτικής και την αντίδραση του πάγου στην κλιματική αλλαγή.
  • Ο σχηματισμός δημιουργήθηκε πιθανώς μέσω κατανεμημένης περιστροφικής επέκτασης, επηρεάζοντας τη ροή του πάγου και τις παγετώδεις διεργασίες της περιοχής.
Snapshot powered by AI

Κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια κάτω από χιλιόμετρα πάγου, εντόπισαν ερευνητές έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα βεντάλιας που εκτείνεται στο ανατολικό μισό της ηπείρου.

Μόλις μελετηθούν κομμάτι-κομμάτι, αυτά τα θαμμένα τοπία αποδεικνύεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία κολοσσιαία δομή, που μπορεί να περιέχει ενδείξεις για το πώς σχηματίστηκε η Ανταρκτική και πώς συμπεριφέρεται ο πάγος της σήμερα.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, η δομή ενσωματώνει αρκετές γνωστές παγετώδεις γεωμορφές, συμπεριλαμβανομένων των υποπαγετωδών λεκανών Wilkes και Aurora στην Ανατολική Ανταρκτική και της λίμνης Vostok, της μεγαλύτερης γνωστής υποπαγετώδους λίμνης που είναι θαμμένη κάτω από πάγο στη Γη.

γεωλογικη δομή ανταρκτικη

Ενώ αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί εδώ και καιρό μεμονωμένα, οι ερευνητές τα έχουν πλέον συνδέσει ως μέρη ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος. Ονομάστηκε Επαρχία Λεκάνης σε σχήμα Ανατολικής Ανταρκτικής, ο πρόσφατα αναγνωρισμένος σχηματισμός θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων γεωλογικών δομών του είδους του στον πλανήτη.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική εξέλιξη της Ανταρκτικής και πώς τα μεγάλα στρώματα πάγου της θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στη μελλοντική κλιματική αλλαγή.

Για να χαρτογραφήσουν τον σχηματισμό, οι ερευνητές συγκέντρωσαν σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν γεωλογικές παρατηρήσεις, μετρήσεις βαρύτητας, μαγνητικά δεδομένα και μοντέλα του φλοιού της Γης, μεταξύ άλλων. Αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το γεωλογικό χαρακτηριστικό πιθανότατα δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «κατανεμημένη περιστροφική επέκταση», όπου ο ηπειρωτικός φλοιός σταδιακά επεκτάθηκε προς τα έξω από ένα κεντρικό σημείο για εκατομμύρια χρόνια.

«Επειδή αυτές οι λεκάνες αποτελούν τη βάση περίπου του μισού στρώματος πάγου της Ανατολικής Ανταρκτικής, είναι πιθανό να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τη ροή του πάγου όσο και την εξέλιξη του τοπίου, καθιστώντας τις απαραίτητες για τις παγετώδεις και υδρολογικές διεργασίες της Ανταρκτικής», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΚΟΣΜΟΣ

Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό των 100 δισ. ευρώ – Το Βερολίνο δείχνει τη Dassault

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη και την Παρασκευή

23:50WHAT THE FACT

Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τα θρυλικά εγκαίνια του «Borsalino» που άφησαν εποχή στο Ρέθυμνο και ο Βλάσης Μπονάτσος

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίωσαν τη δεύτερη πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας

23:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Οι αλλαγές που φέρνει το AI από το Σάββατο - Τι ισχύει πραγματικά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

23:10LIFESTYLE

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία - Από τα δύο νυφικά στο ξέφρενο γλέντι μέχρι το πρωί

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Νοίκιαζε 26 χρόνια το σπίτι που δολοφονήθηκε η γυναίκα του - Ο δολοφόνος κρυβόταν στο παρελθόν του

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας

22:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Μέσα στον Ιούνιο η καταβολή του - Οι δικαιούχοι

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: 15 κατοικίες κρίθηκαν «κίτρινες»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Times: Η ΕΕ αναζητά κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρώπης - Ποιες χώρες εξετάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

20:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το ελληνικό Δημόσιο

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

20:16LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Το δραματικό και απροσδόκητο φινάλε της Χριστιάννας

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για παραίτηση Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ