Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη

Snapshot Ερευνητές εντόπισαν έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα βεντάλιας κάτω από τον πάγο της Ανατολικής Ανταρκτικής.

Ο σχηματισμός περιλαμβάνει γνωστές παγετώδεις γεωμορφές, όπως τις λεκάνες Wilkes, Aurora και τη λίμνη Vostok.

Η δομή αποτελεί πιθανώς ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά του πλανήτη και συνδέει παλιότερα μελετημένα στοιχεία σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική εξέλιξη της Ανταρκτικής και την αντίδραση του πάγου στην κλιματική αλλαγή.

Ο σχηματισμός δημιουργήθηκε πιθανώς μέσω κατανεμημένης περιστροφικής επέκτασης, επηρεάζοντας τη ροή του πάγου και τις παγετώδεις διεργασίες της περιοχής. Snapshot powered by AI

Κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια κάτω από χιλιόμετρα πάγου, εντόπισαν ερευνητές έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα βεντάλιας που εκτείνεται στο ανατολικό μισό της ηπείρου.

Μόλις μελετηθούν κομμάτι-κομμάτι, αυτά τα θαμμένα τοπία αποδεικνύεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία κολοσσιαία δομή, που μπορεί να περιέχει ενδείξεις για το πώς σχηματίστηκε η Ανταρκτική και πώς συμπεριφέρεται ο πάγος της σήμερα.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, η δομή ενσωματώνει αρκετές γνωστές παγετώδεις γεωμορφές, συμπεριλαμβανομένων των υποπαγετωδών λεκανών Wilkes και Aurora στην Ανατολική Ανταρκτική και της λίμνης Vostok, της μεγαλύτερης γνωστής υποπαγετώδους λίμνης που είναι θαμμένη κάτω από πάγο στη Γη.

Ενώ αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί εδώ και καιρό μεμονωμένα, οι ερευνητές τα έχουν πλέον συνδέσει ως μέρη ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος. Ονομάστηκε Επαρχία Λεκάνης σε σχήμα Ανατολικής Ανταρκτικής, ο πρόσφατα αναγνωρισμένος σχηματισμός θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων γεωλογικών δομών του είδους του στον πλανήτη.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική εξέλιξη της Ανταρκτικής και πώς τα μεγάλα στρώματα πάγου της θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στη μελλοντική κλιματική αλλαγή.

Για να χαρτογραφήσουν τον σχηματισμό, οι ερευνητές συγκέντρωσαν σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν γεωλογικές παρατηρήσεις, μετρήσεις βαρύτητας, μαγνητικά δεδομένα και μοντέλα του φλοιού της Γης, μεταξύ άλλων. Αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το γεωλογικό χαρακτηριστικό πιθανότατα δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «κατανεμημένη περιστροφική επέκταση», όπου ο ηπειρωτικός φλοιός σταδιακά επεκτάθηκε προς τα έξω από ένα κεντρικό σημείο για εκατομμύρια χρόνια.

«Επειδή αυτές οι λεκάνες αποτελούν τη βάση περίπου του μισού στρώματος πάγου της Ανατολικής Ανταρκτικής, είναι πιθανό να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τη ροή του πάγου όσο και την εξέλιξη του τοπίου, καθιστώντας τις απαραίτητες για τις παγετώδεις και υδρολογικές διεργασίες της Ανταρκτικής», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης.