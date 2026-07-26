Σκωτία: Εκτεταμένα επεισόδια σε διαδηλώσεις για το μεταναστευτικό

Η μεγάλη πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σκωτία: Εκτεταμένα επεισόδια σε διαδηλώσεις για το μεταναστευτικό
ΚΟΣΜΟΣ
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Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και των συμμετεχόντων σε μια αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση στη Γλασκώβη της Σκωτίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η μεγάλη πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ταυτοτικών ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.

Γύρω στο μεσημέρι, βίαια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει θέση μεταξύ των δύο ομάδων για να βάλει τέλος στις συγκρούσεις. Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για οπλοκατοχή και διατάραξη της τάξης, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από βρετανικά μέσα δείχνουν έφιππους αστυνομικούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν μαυροντυμένους κουκουλοφόρους ενώ άλλοι συνάδελφοί του, με γκλομπ, απωθούν τους διαδηλωτές. Μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών προκάλεσε «νέες ταραχές» στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες συνοικίες της Γλασκώβης αφού κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις. Κυκλοφόρησε επίσης μια φήμη ότι ένα πρώην γηροκομείο θα στέγαζε αιτούντες άσυλο.

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