Fuel Pass: Έξι ημέρες ακόμα για τη χρήση του - Απενεργοποιείται έπειτα η κάρτα

Αν το ποσό δεν αξιοποιηθεί θα επιστραφεί στο κράτος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Fuel Pass: Έξι ημέρες ακόμα για τη χρήση του - Απενεργοποιείται έπειτα η κάρτα
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  • Το Fuel Pass πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου, μετά η προπληρωμένη κάρτα απενεργοποιείται.
  • Η επιδότηση για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών ανέρχεται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στις συγκεκριμένες νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, ή 50 ευρώ αν επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών είναι 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών είναι 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
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Πλησιάζει η ημέρα λήξης του voucher για το Fuel Pass, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό που δεν έχει αξιοποιηθεί θα επιστραφεί αυτόματα στο κράτος και η προπληρωμένη κάρτα θα απενεργοποιηθεί.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

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