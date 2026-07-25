NASA: «Συμμαχεί» με 37 εταιρείες για τις μελλοντικές αποστολές σε Σελήνη και Άρη - Τι αναζητά

Επενδύσεις εκατομμυρίων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την επιτάχυνση των προγραμμάτων στο φεγγάρι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

NASA: «Συμμαχεί» με 37 εταιρείες για τις μελλοντικές αποστολές σε Σελήνη και Άρη - Τι αναζητά
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  • Η NASA συνεργάζεται με 37 αμερικανικές εταιρείες για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.
  • Το πρόγραμμα ACO προωθεί την καινοτομία μέσω εταιρικών σχέσεων χωρίς άμεση χρηματοδότηση, δίνοντας πρόσβαση σε υποδομές και τεχνογνωσία της NASA.
  • Από το 2015, η NASA έχει υποστηρίξει πάνω από 110 έργα με πόρους περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι εταιρείες έχουν επενδύσει επιπλέον 32 εκατομμύρια δολάρια.
  • Επιλεγμένες τεχνολογίες περιλαμβάνουν συστήματα παραγωγής ενέργειας σε σκιασμένες περιοχές της Σελήνης, ασύρματη μεταφορά ενέργειας, μηχανισμούς προσκόλλησης φορτίων και προστατευτικά καλύμματα από σεληνιακή σκόνη.
  • Οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να ενισχύσουν την εμπορική διαστημική αγορά, μειώνοντας το κόστος και διευρύνοντας τις δυνατότητες στις διαστημικές επιχειρήσεις.
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Σε μια ευρεία συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προχωρά η NASA, επιλέγοντας 41 τεχνολογικές προτάσεις από 37 αμερικανικές εταιρείες. Στόχος είναι η ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων για τις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Οι επιλογές εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ευκαιριών Συνεργασίας (ACO), ενός προγράμματος που σχεδιάστηκε για την επιτάχυνση της καινοτομίας σε τομείς όπως οι διαστημικές μεταφορές, οι επιχειρήσεις στην επιφάνεια των πλανητών και οι υποδομές για τη μακροπρόθεσμη εξερεύνηση του φεγγαριού.

«Ενισχύουμε την αμερικανική βιομηχανία ώστε να γίνει ενεργός εταίρος στις αποστολές της NASA στη Σελήνη, τον Άρη και ακόμα μακρύτερα», δήλωσε ο Γκρεγκ Στόβερ, διευθυντής του Τμήματος Προηγμένης Έρευνας και Τεχνολογίας στο αρχηγείο της NASA στην Ουάσινγκτον. «Αξιοποιώντας τον ιδιωτικό τομέα, η NASA μπορεί να αναπτύξει ταχύτατα βασικές τεχνολογίες για τις πιο φιλόδοξες αποστολές της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εγχώρια διαστημική οικονομία».

Συμμαχία χωρίς απευθείας χρηματοδότηση

Αντί για την παροχή άμεσης χρηματικής επιχορήγησης, το πρόγραμμα ACO δημιουργεί εταιρικές σχέσεις που επιτρέπουν στις ιδιωτικές εταιρείες να εργαστούν δίπλα στο προσωπικό της NASA, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το λογισμικό και την τεχνική τεχνογνωσία της υπηρεσίας. Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο εμπορικούς πελάτες όσο και μελλοντικές κυβερνητικές αποστολές.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2015, η NASA έχει υποστηρίξει περισσότερα από 110 έργα. Εκτιμάται ότι η διαστημική υπηρεσία έχει συνεισφέρει πόρους ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν επενδύσει επιπλέον 32 εκατομμύρια δολάρια. Οι επιμέρους συμφωνίες αναμένεται να διαρκέσουν από 12 έως 24 μήνες.

Για τον κύκλο αυτό, οι εταιρείες υπέβαλαν προτάσεις σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως τα συστήματα προώθησης, η πλοήγηση, οι τεχνολογίες προσεδάφισης, η συντήρηση και κατασκευή στο διάστημα, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Νέες τεχνολογίες για τη Σελήνη και τον Άρη

Τα έργα που επιλέχθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών:

Παραγωγή Ενέργειας: Η Lockheed Martin σχεδιάζει ένα συμπαγές, δομοστοιχειωτό σύστημα ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού στις μόνιμα σκιασμένες περιοχές της Σελήνης, όπου δεν φτάνει ποτέ το ηλιακό φως. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα σύστημα ασύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω λέιζερ οπτικών ινών, βοηθώντας αστροναύτες και εξοπλισμό να επιβιώνουν στη μεγάλη σεληνιακή νύχτα.

Διαστημική Εφοδιαστική: Η Kall Morris Inc. εξελίσσει το σύστημα Asteria, έναν μηχανισμό προσκόλλησης φορτίων για σκάφη, ο οποίος χρησιμοποιεί μη καταστροφική κόλλα ελεγχόμενης απελευθέρωσης. Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει τους ελιγμούς των διαστημοπλοίων, την παρακολούθηση αντικειμένων και την παράταση της διάρκειας ζωής των δορυφόρων.

Προστασία από τη Σεληνιακή Σκόνη: Η μικρή επιχείρηση Moonprint Solutions αναπτύσσει ευέλικτα προστατευτικά καλύμματα που προστατεύουν τον εξοπλισμό από την εξαιρετικά διαβρωτική σκόνη του φεγγαριού. Τα καλύμματα μπορούν να προσαρμοστούν σε πολύπλοκα σχήματα (όπως ρομπότ, αρθρώσεις και σωλήνες), υποστηρίζοντας μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις σε Σελήνη και Άρη.

Ενίσχυση της εμπορικής διαστημικής αγοράς

Σύμφωνα με τη NASA, τα έργα αυτά δεν θα βοηθήσουν μόνο τις επιστημονικές αποστολές. Καθώς οι τεχνολογίες ωριμάζουν, αναμένεται να ενισχύσουν συνολικά τον εμπορικό τομέα του διαστήματος, ανοίγοντας νέες αγορές, μειώνοντας το κόστος, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών και εισάγοντας εντελώς νέες δυνατότητες στις διαστημικές επιχειρήσεις.

*Με πληροφορίες από sciencedaily

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