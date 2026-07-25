Χάλκη: Πρότυπο έξυπνου νησιού και πράσινης μετάβασης για όλη την Ελλάδα

Πώς το ερευνητικό έργο του ΕΚΕΤΑ μετατρέπει τις προκλήσεις της νησιωτικότητας σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Χάλκη: Πρότυπο έξυπνου νησιού και πράσινης μετάβασης για όλη την Ελλάδα
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  • Η Χάλκη χαρακτηρίζεται ως πρότυπο έξυπνου νησιού και συνεργασίας μεταξύ έρευνας, αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων μέσω του Διαδραστικού Πάρκου του ΕΚΕΤΑ.
  • Το Πράσινο Διαδραστικό Πάρκο προσφέρει βιώσιμες λύσεις για ενεργειακή αυτονομία, διαχείριση αποβλήτων, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Η πράσινη μετάβαση στη Χάλκη συνδυάζει τεχνολογική πρόοδο με περιβαλλοντική προστασία και βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
  • Η ενεργειακή κοινότητα και το φωτοβολταϊκό πάρκο της Χάλκης κατατάσσουν το νησί ως διεθνές παράδειγμα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση.
  • Το έργο «ΝΗΣΟΣ» συντονίζεται από το ΙΜΕΤ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης, προωθώντας καινοτόμες τεχνολογίες για τις προκλήσεις της νησιωτικότητας.
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Ως ένα «Living Lab» έξυπνου νησιού και πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και των ελληνικών επιχειρήσεων χαρακτήρισε το Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ στη Χάλκη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί.

Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, η Χάλκη εξελίσσεται σε έναν ζωντανό χώρο καινοτομίας, με εφαρμόσιμες λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα ελληνικά νησιά.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών. Για εμάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό αποτελεί προτεραιότητα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Τεχνολογίες αιχμής για τις προκλήσεις της νησιωτικότητας

Ο κ. Καλαφάτης ενημερώθηκε αναλυτικά για τις εφαρμογές έξυπνης ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας και ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Το Πράσινο Διαδραστικό Πάρκο δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) —με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)— σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης, στο πλαίσιο του έργου «ΝΗΣΟΣ».

Σε μια έκταση 3.500 τ.μ., το πάρκο συγκεντρώνει ερευνητικές εφαρμογές που προτείνουν βιώσιμες λύσεις για τα βασικά ζητήματα των νησιών, όπως:

Η ενεργειακή αυτονομία.

Η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επίσκεψη στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης —συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, στελέχη του Κέντρου και τον Δήμαρχο Χάλκης, Άγγελο Φραγκάκη— επισκέφθηκε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του νησιού.

Εκεί είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Χάλκης και το πρωτοποριακό μοντέλο ενεργειακής κοινότητας, το οποίο έχει καταστήσει το νησί διεθνές σημείο αναφοράς για την πράσινη μετάβαση.

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*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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