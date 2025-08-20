Χάλκη: Απέραντα ήρεμη, αξέχαστα γαλάζια και ιδανική για ρομαντικό περίπατο

Το νησί της Χάλκης φημίζεται για την ηρεμία που χαρίζει σε όποιον το επισκεφθεί

Θέλετε να ακούσετε τον ήχο της σιωπής; Η Χάλκη τον αποδίδει πλήρως. Αυτό το μικρό νησί στα Δωδεκάνησα, κοντά στη Ρόδο και την Τήλο, καλύπτει μόλις 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει ένα μόνο κατοικημένο χωριό: το Νημποριό (ονομάζεται επίσης Εμπορειό). Δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο, καθώς όλα είναι κοντά, εύκολα προσβάσιμα και πολύ ήσυχα.

Θα περάσετε τις μέρες σας περιπλανώμενοι σε στενά σοκάκια, παρακολουθώντας ψαρόβαρκες στον κόλπο και ακολουθώντας τον αργό δρόμο προς κρυμμένα ερείπια.

Ένα αξιοσημείωτο σημείο είναι η βόλτα μιας ώρας μέχρι το Πάνω Χωριό - την παλιά πρωτεύουσα του νησιού - που γίνεται καλύτερα αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος πέφτει και ο αέρας γίνεται πιο δροσερός.

Η παραλία Πόνταμος, μόλις 10 λεπτά από το λιμάνι, είναι ο πιο γνωστός αμμώδης κόλπος του νησιού, με τη λευκή άμμο της να έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις βοτσαλωτές ακτές που βρίσκονται αλλού στη Χάλκη. Η θάλασσα είναι κρυστάλλινη, ήρεμη και αξέχαστα γαλάζια.

Να σημειωθεί πως η Χάλκη είναι προσβάσιμη από τη Ρόδο.