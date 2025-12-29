Έπαινοι σε Νετανιάχου από Τραμπ - Ζήτησε να μπει στη δεύτερη φάση το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να περάσει το συντομότερο δυνατόν στη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αλλά προηγουμένως «θα πρέπει να αφοπλιστεί» η παλαιστινιακή οργάνωση

Έπαινοι σε Νετανιάχου από Τραμπ - Ζήτησε να μπει στη δεύτερη φάση το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα (29/12) στη Φλόριντα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για συνομιλίες με σκοπό να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και παράλληλα να απαντηθούν οι ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξη του Νετανιάχου, ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ υποστηρικτικός απέναντι στον σύμμαχό του, μολονότι κάποιοι από τους συμβούλους του λένε ότι καθυστερεί να εφαρμόσει ορισμένα από τα σημεία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψε τον Οκτώβριο.

Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να περάσει το συντομότερο δυνατόν στη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αλλά προηγουμένως «θα πρέπει να αφοπλιστεί» η παλαιστινιακή οργάνωση. Πρόσθεσε ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να στηρίξει άλλη μία αστραπιαία επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, εφόσον η χώρα αυτή συνεχίσει να αναπτύσσει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

«Αισθάνομαι ότι αν είχατε τον λάθος πρωθυπουργό, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» είπε ο Τραμπ, στις επαινετικές δηλώσεις του για τον Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως το Ισραήλ θα τα πάει καλά με τη Συρία, αν και η κυβέρνηση του Νετανιάχου παραβιάζει διαρκώς την εδαφική ακεραιότητα της γειτονικής χώρας αφότου ανατράπηκε ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, πέρσι τον Δεκέμβριο.

Διάψευση του Τραμπ από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ του δήλωσε ότι σχεδιάζει να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά. «Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου που είναι ήρωας. Πώς να μην του δώσεις χάρη; Μίλησα στον πρόεδρο (…) είπε ότι επίκειται» είπε στους δημοσιογράφους.

Το γραφείο του Χέρτσογκ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, απάντησε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ αφού του υπέβαλε το αίτημα για χάρη στον Νετανιάχου, πριν από πολλές εβδομάδες. Τότε, ο Χέρτσογκ είχε μιλήσει με έναν εκπρόσωπο του Τραμπ και του εξήγησε ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί με βάση τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Το δικό του αίτημα για χάρη υποβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και σε αυτό υποστηρίζει ότι οι συχνές εμφανίσεις του στο δικαστήριο δυσχεραίνουν την ικανότητά του να κυβερνήσει και ότι η απονομή χάρης εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

Το αίτημά του προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που λέει ότι η απονομή χάρης εν μέσω της δίκης θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου. Με βάση την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να δίνει χάρη σε καταδίκους. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο όπου κάποιος να έχει πάρει χάρη ενώ ακόμη δικάζεται.

Δεν θέλει να συγκρουστεί με τον Τραμπ

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, όμως καταγράφονται συχνά παραβιάσεις της και δεν έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους. Η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις για τον σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης και την αποστολή μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον παλαιστινιακό θύλακα, απέναντι στην απροθυμία του Ισραήλ να προχωρήσουν αυτοί οι στόχοι.

Με βάση το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ θα αποχωρήσει τελικά από τον θύλακα και η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα και θα απαρνηθεί οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε τη μερική υποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου θα ζητήσει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, με την επιστροφή από τη Χαμάς των λειψάνων και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, προτού προχωρήσει στα επόμενα στάδια. Η οικογένεια του ομήρου, του Ραν Γκβίλι, βρίσκεται στις ΗΠΑ και αναμένεται ότι θα συναντηθεί με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Ισραήλ δεν έχει ανοίξει ακόμη τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου –και αυτό είναι επίσης όρος του σχεδίου Τραμπ– και λέει ότι θα το πράξει μόνο όταν του παραδοθούν τα λείψανα του Γκβίλι.

Ο Τσακ Φράιλιχ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, είπε ότι ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε δύσκολη θέση. «Δεν θέλει να συγκρουστεί με τον Τραμπ σε μια εκλογική χρονιά. (Ο Τραμπ) θέλει να προχωρήσει και ο Μπίμπι (Νετανιάχου) θα πρέπει να κάνει κάποιους συμβιβασμούς», είπε ο Φράιλιχ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ. Την περασμένη εβδομάδα ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θέλει η μεταβατική κυβέρνηση της Γάζας –το Ειρηνευτικό Συμβούλιο και ένα σώμα αποτελούμενο από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες– να αναλάβει σύντομα τη διακυβέρνηση του θύλακα, πριν από την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

