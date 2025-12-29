Τραμπ: «Επίκειται» απονομή χάριτος στον Νετανιάχου από τον πρόεδρο του Ισραήλ - «Είναι ήρωας»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, που είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Νετανιάχου, πριν από τη συνάντησή τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο… μου λέει πως επίκειται» (η χάρη), υπογράμμισε.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ ανέφερε πως δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού προέδρου και του Τραμπ από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πριν από αρκετές εβδομάδες.

