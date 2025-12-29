Τραμπ: «Καλό» το σενάριο παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα - Αυστηρή ματιά από Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο, στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Στην πολυτελή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαϊάμι έφτασε τη Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε μία αμφιλεγόμενη απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου, προκαλώντας την αντίδραση του καλεσμένου του.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείς για την πιθανότητα παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα ως μέρος μιας διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης της περιοχής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρο [Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν».

«Θα το συζητήσουμε και, αν είναι καλό, νομίζω ότι είναι καλό... Η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί υπέροχα και, από την πλευρά μου, ο κ. Ερντογάν έχει συμπεριφερθεί άψογα. Για μένα, έχει συμπεριφερθεί πολύ καλά».

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει επανειλημμένα αποκλείσει ένα τέτοιο σενάριο, ρίχνει μια αυστηρή ματιά στον Τραμπ.

Trump, next to Netanyahu; “Turkey has been great, he has been excellent”



He also talks positively on possible Turkish deployment to Gaza pic.twitter.com/6ugtULdr6q — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 29, 2025

Διαβάστε επίσης