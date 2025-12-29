Νετανιάχου: Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ γεμάτη... χαμόγελα - Φωτογραφίες

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον λογαριασμό του στο Χ.

Πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, στις οποίες αποτυπώθηκε το εύθυμο κλίμα στις συνομιλίες με τον Πιτ Χέγκσεθ.

I am currently meeting in Florida with the U.S. Secretary of War, Pete Hegseth. ????



בפגישה חשובה כעת בפלורידה עם מזכיר המלחמה של ארה״ב, פיט הגסת׳.@PeteHegseth pic.twitter.com/TvzYrKz2vk — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο

Νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο «X».

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου:

I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. ????



פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τη Δευτέρα, οι δύο άνδρες φαίνονται να ανταλλάσσουν μια θερμή χειραψία.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting in Florida with US Secretary of State Marco Rubio @SecRubio. pic.twitter.com/uT7E9DL5kO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CNN. Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

