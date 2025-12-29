Νετανιάχου: Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ γεμάτη... χαμόγελα - Φωτογραφίες
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, στις οποίες αποτυπώθηκε το εύθυμο κλίμα στις συνομιλίες με τον Πιτ Χέγκσεθ
Πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.
Συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο
Νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα.
«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο «X».
Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου:
Σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τη Δευτέρα, οι δύο άνδρες φαίνονται να ανταλλάσσουν μια θερμή χειραψία.
Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CNN. Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.