Χαμάς: Νέος εκπρόσωπος μετά τον θάνατο του προκατόχου του από ισραηλινά πυρά - Βίντεο

Το μήνυμα του νέου εκπροσώπου των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, ο οποίος συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο του προκατόχου του, «Αμπού Ομπέιντα».

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, παρουσίασαν τη Δευτέρα (29/12) τον νέο τους εκπρόσωπο και επιβεβαίωσαν τον θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, τον Αύγουστο.

Σε ομιλία που είχε καταγραφεί νωρίτερα και μεταδόθηκε στα αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο νέος εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι ο προκάτοχός του, γνωστός με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα, ήταν στην πραγματικότητα ο Χουθάιφα Σαμίρ αλ-Καχλούτ.

Ο νέος εκπρόσωπος, του οποίου η ταυτότητα είναι άγνωστη, θα αναλάβει επίσης το ίδιο ψευδώνυμο.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα του Καχλούτ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ και επικεφαλής της στρατιωτικής τους μονάδας για δύο δεκαετίες χωρίς να αποκαλύψει ποτέ το πρόσωπό του.

«Θρηνούμε τον μεγάλο ηγέτη Χουθάιφα Σαμίρ αλ-Καχλούτ, Αμπού Ιμπαΐμ, επικεφαλής του μηχανισμού ενημέρωσης της αλ Κασάμ, ο οποίος απεβίωσε μετά από δύο δεκαετίες κατά τις οποίες απογοήτευε τους εχθρούς και ενθάρρυνε τις καρδιές των πιστών», δήλωσε ο νέος «Abu Obeida».

Επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι υψηλόβαθμων αξιωματούχων

Ο νέος εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Μοχάμεντ αλ-Σινουάρ, πρώην διοικητής των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Μάιο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ο θάνατος άλλων ανώτερων στρατιωτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Ραέντ Σαάντ, ο οποίος σκοτώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Καχλούτ ήταν γνωστός για τις τηλεοπτικές ομιλίες του, στις οποίες παρείχε ενημερώσεις για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, καυχιόταν για τις στρατιωτικές επιτυχίες της Χαμάς και χλεύαζε το Ισραήλ.

Ως μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της Χαμάς, απολάμβανε μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε ολόκληρο τον αραβόφωνο κόσμο, με τη χαρακτηριστική του εμφάνιση να αναπαράγεται συχνά σε διαδηλώσεις.

Η φήμη του αυξήθηκε σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, στο οποίο σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί πολίτες, και τον επακόλουθο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

