Χαμάς: Επιβεβαίωσε τους θανάτους υψηλόβαθμων αξιωματούχων της από το Ισραήλ

Μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, στην πόλη της Γάζας, στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Στην επιβεβαιώση των θανάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της προχώρησε η Χαμάς τη Δευτέρα (29/12), έπειτα από μήνες σιωπής σχετικά με το ζήτημα.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της, Αμπού Ομπέιντα, και ο τότε επικεφαλής της στη Λωρίδα της Γάζας Μοχάμεντ Σινουάρ σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ νωρίτερα φέτος.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τις Ταξιαρχές Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της οργάνωσης, το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του Μοχάμεντ Σαμπάνα, επικεφαλής της Ταξιαρχίας Ράφα της οργάνωσης, και δύο άλλων ηγετών, του Χακάμ αλ-Ίσι και του Ραέντ Σαάντ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον Μάιο ότι σκότωσε τον Σινουάρ, τον μικρότερο αδελφό του πρώην ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ. Τρεις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι σκότωσε και τον Αμπού Ομπέιντα.

In a newly released video,the Qassam Brigades—the military wing of Hamas—introduced their new spokesperson and confirmed that their previous spokesman, Abu Obeida, has been martyred. pic.twitter.com/5pyCMBl6Yj — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) December 29, 2025

Η τελευταία δήλωση του Αμπού Ομπέιντα έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τα αρχικά στάδια μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας, κηρύσσοντας την περιοχή ως «επικίνδυν ζώνη μάχης», καθώς προχώρησε σε μαζικό βομβαρδισμό της περιοχής, και κάλεσε οι κάτοικοι εγκατέλειπαν μαζικά προς τον νότο.

Ο Αμπού Ομπέιντα ήταν μια σημαντική φωνή της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, δημοσιεύοντας δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, τις, σύμφωνα με τη Χαμάς, παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις αρχές του έτους, κατά τη διάρκεια μιας βραχύβιας εκεχειρίας.

Ο Σινουάρ και ο Αμπού Ομπέιντα είναι οι τελευταίοι εκπρόσωποι της Χαμάς που επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν από το Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων πολλοί από τους κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς, όπως ο κορυφαίος πολιτικός ηγέτης Γιαχία Σινουάρ, ο στρατιωτικός διοικητής Μοχάμεντ Ντεΐφ, ένας από τους ιδρυτές των Ταξιαρχιών Κασάμ στη δεκαετία του 1990, και ο πολιτικός ηγέτης Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη.

