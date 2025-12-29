Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου

Ο Ισραηλινός Στρατός δημοσίευσε ένα σκληρό βίντεο για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι οι άμαχοι δεν έγιναν στόχος κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 

Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν ένα βίντεο 11 λεπτών που δείχνει τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αμάχων κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 , αμφισβητώντας ευθέως μια πρόσφατη έκθεση της Χαμάς που αρνείται ότι στοχοποίησε αμάχους. Η ανάρτηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο X συνόδευε 10 λεπτά προηγουμένως δημοσιευμένου υλικού που έδειχνε πράξεις βίας κατά αμάχων.

Ο στρατός δήλωσε ότι το βίντεο 11 λεπτών αντιπροσωπεύει «ένα κλάσμα» των καταγεγραμμένων γεγονότων από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, ανάμεσά τους 348 νέους που βρέθηκαν δολοφονημένοι στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν στη Γάζα.

Η απάντηση των ΙDF ήρθε μετά την δημοσίευση ενός εγγράφου 42 σελίδων από τη Χαμάς στις 24 Δεκεμβρίου, όπου απορρίπτονταν οι ισχυρισμοί ότι οι μαχητές της στόχευσαν σκόπιμα πολίτες, νοσοκομεία ή σχολεία κατά τη διάρκεια της διασυνοριακής επίθεσης.

Η έκθεση της Χαμάς, την οποία κοινοποίησε ο επικεφαλής του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ράμι Άμπντο, ισχυρίζεται ότι οι τρομοκράτες είχαν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν αμάχους στόχους και ζητά την προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή μια ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς για θύματα.

«Δεν πρόκειται για ισχυρισμούς. Πρόκειται για τεκμηριωμένα γεγονότα», δήλωσε ο Ισραηλινός Στρατός σε ανάρτησή του. Ο στρατός δήλωσε ότι το βίντεο διάρκειας 11 λεπτών αντιπροσωπεύει «ένα κλάσμα» των καταγεγραμμένων γεγονότων από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το λεγόμενο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ.

Το έγγραφο της Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες σκοτώθηκαν ή κρατήθηκαν όμηροι στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων της 6ης Οκτωβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών, Ταϊλανδών, Γάλλων, Γερμανών, Βρετανών, Ρώσων, Αργεντινών και Καναδών, καθώς και υπηκόων από τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, τη Βραζιλία, τη Χιλή και χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

